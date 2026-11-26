Cambiamenti in arrivo per la Major Soccer League, già in programma per la prossima stagione. Dalla stagione 2027/28 la fase playoff finale del campionato americano coinvolgerà 16 squadre, rispetto alle 18 attuali, con un sistema che prevede partite di andata e ritorno nei primi due turni e gare a eliminazione diretta per le fasi successive. La decisione è arrivata dopo un confronto tra i proprietari dei club e i vertici della lega. Come riportato da The Athletic-New York Times, tra le ipotesi valutate c’era anche un sistema a doppia eliminazione ispirato al football australiano, che avrebbe permesso a 20 squadre su 30 di accedere alla postseason. Il sistema avrebbe introdotto vantaggi per le squadre meglio piazzate in regular season, ma avrebbe anche reso meno immediata la comprensione dei playoff per i nuovi tifosi, aumentando allo stesso tempo il numero delle formazioni qualificate. Alla fine la MLS ha optato per una formula più semplice.

MLS, come cambia il formato dei playoff Con il nuovo regolamento, 16 squadre si qualificheranno ai playoff. I primi due turni si giocheranno con gare di andata e ritorno, mentre le semifinali di conference e la finale della MLS Cup saranno a partita secca. In caso di parità nel doppio confronto si procederà con i tempi supplementari e gli eventuali calci di rigore. Non saranno quindi utilizzati né i gol in trasferta né il piazzamento ottenuto durante la regular season. Il cambiamento arriverà parallelamente al passaggio al nuovo calendario, che porterà la MLS a disputare una stagione da luglio a maggio. Nel 2027 inoltre, il campionato vivrà una stagione particolare: la regular season sarà ridotta a 14 partite e i playoff coinvolgeranno 16 squadre con un formato interamente a eliminazione diretta, in programma a maggio. Il nuovo tabellone garantirà complessivamente 27 partite. Una soluzione che risponde anche alle richieste dei proprietari, che sono interessati a mantenere un numero sufficiente di incontri casalinghi durante la postseason. Tutte le squadre qualificate avranno infatti almeno una partita davanti al proprio pubblico, mentre quelle che supereranno i primi turni potranno beneficiare di ulteriori gare in casa. Attualmente i playoff prevedono tra le 25 e le 33 partite. Il sistema comprende uno spareggio tra le squadre classificate all’ottavo e al nono posto, un primo turno al meglio delle tre gare e successivi incontri a eliminazione diretta fino alla finale.