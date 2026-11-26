Cambiamenti in arrivo per la Major Soccer League, già in programma per la prossima stagione. Dalla stagione 2027/28 la fase playoff finale del campionato americano coinvolgerà 16 squadre, rispetto alle 18 attuali, con un sistema che prevede partite di andata e ritorno nei primi due turni e gare a eliminazione diretta per le fasi successive.
La decisione è arrivata dopo un confronto tra i proprietari dei club e i vertici della lega. Come riportato da The Athletic-New York Times, tra le ipotesi valutate c’era anche un sistema a doppia eliminazione ispirato al football australiano, che avrebbe permesso a 20 squadre su 30 di accedere alla postseason. Il sistema avrebbe introdotto vantaggi per le squadre meglio piazzate in regular season, ma avrebbe anche reso meno immediata la comprensione dei playoff per i nuovi tifosi, aumentando allo stesso tempo il numero delle formazioni qualificate. Alla fine la MLS ha optato per una formula più semplice.
MLS, come cambia il formato dei playoff
Con il nuovo regolamento, 16 squadre si qualificheranno ai playoff. I primi due turni si giocheranno con gare di andata e ritorno, mentre le semifinali di conference e la finale della MLS Cup saranno a partita secca. In caso di parità nel doppio confronto si procederà con i tempi supplementari e gli eventuali calci di rigore. Non saranno quindi utilizzati né i gol in trasferta né il piazzamento ottenuto durante la regular season.
Il cambiamento arriverà parallelamente al passaggio al nuovo calendario, che porterà la MLS a disputare una stagione da luglio a maggio. Nel 2027 inoltre, il campionato vivrà una stagione particolare: la regular season sarà ridotta a 14 partite e i playoff coinvolgeranno 16 squadre con un formato interamente a eliminazione diretta, in programma a maggio.
Il nuovo tabellone garantirà complessivamente 27 partite. Una soluzione che risponde anche alle richieste dei proprietari, che sono interessati a mantenere un numero sufficiente di incontri casalinghi durante la postseason. Tutte le squadre qualificate avranno infatti almeno una partita davanti al proprio pubblico, mentre quelle che supereranno i primi turni potranno beneficiare di ulteriori gare in casa.
Attualmente i playoff prevedono tra le 25 e le 33 partite. Il sistema comprende uno spareggio tra le squadre classificate all’ottavo e al nono posto, un primo turno al meglio delle tre gare e successivi incontri a eliminazione diretta fino alla finale.
MLS, gli obiettivi del nuovo format
La riduzione da 18 a 16 squadre dovrebbe rendere più difficile conquistare un posto nei playoff e aumentare l’importanza dei risultati ottenuti durante la stagione regolare. La MLS cerca infatti un equilibrio tra la necessità di rendere più competitive le partite di campionato e quella di conservare un numero importante di incontri nella fase finale. Le gare casalinghe dei playoff rappresentano una fonte di ricavi significativa per i club, molti dei quali continuano a registrare perdite economiche.
Con 16 squadre qualificate su 30, la percentuale di partecipanti alla postseason sarà pari al 53,3%, un dato molto vicino a quello della NBA. Negli altri principali campionati nordamericani la quota è inferiore: nella MLB si qualifica il 40% delle squadre (12 su 30), nella NFL il 43,75% (14 su 32) e nella NHL il 50% (16 su 32).
Resta inoltre aperto il dibattito sull’assenza di promozioni e retrocessioni, che rimane uno degli aspetti più discussi del modello americano. Anche alcuni dei giocatori arrivati recentemente in MLS hanno espresso perplessità sul tema.
Thomas Müller, in particolare, ha sottolineato come la mancanza del rischio di retrocessione possa influenzare l’atteggiamento delle squadre durante il campionato. «Non ci sono retrocessioni, non c’è una grande pressione» – ha dichiarato il tedesco a Global News – «Nessuno è contento di perdere, ma è completamente diverso quando lotti per evitare la retrocessione».
Müller ha poi spiegato come in Europa le squadre che si trovano nelle ultime posizioni giochino con una pressione diversa, dovendo lottare per mantenere il proprio posto nella prima categoria. La paura della retrocessione secondo l’attaccante cambia anche lo stile di gioco e l’atteggiamento delle formazioni in campo.