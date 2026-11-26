La Regione Lombardia ha approvato uno stanziamento di 31,25 milioni di euro a favore di Fondazione Milano Cortina 2026 per contribuire alla copertura del disavanzo legato all’organizzazione dei Giochi. Come riportato da il Fatto Quotidiano, la decisione è stata presa dalla giunta guidata da Attilio Fontana il 23 novembre e rientra nel piano di finanziamento che coinvolge anche gli altri enti territoriali.
La cifra rientra nei 125 milioni di euro che gli enti locali dovranno versare alla Fondazione presieduta da Giovanni Malagò. Questo contributo si aggiunge ai 150 milioni già stanziati dal Governo a settembre per garantire l’equilibrio del bilancio dell’organizzazione
La ripartizione dei 125 milioni
La decisione della Regione ha aperto anche un dibattito politico. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle Nicola Di Marco ha criticato il nuovo stanziamento: «Fontana le aveva definite le “Olimpiadi a costo zero” – attacca il capogruppo 5Stelle Nicola Di Marco – ma continua a chiedere ai cittadini di pagare senza chiarire la destinazione d’uso di un assegno da oltre 30 milioni».
Di Marco ha poi ricordato le promesse fatte in passato dal presidente Fontana: «Un’assenza di trasparenza inaccettabile. In uno scenario in cui un’opera infrastrutturale su due, fra quelle promesse per i Giochi, non è ancora stata realizzata. In pratica i cittadini stanno continuando a pagare non si sa bene per cosa, mentre l’intervento sul territorio resta una promessa non mantenuta».
La richiesta di queste ulteriori risorse era stata anticipata il 31 gennaio 2026 dal ministro dello Sport Andrea Abodi. In quell’occasione aveva parlato di «in almeno 125 milioni di euro le risorse finanziarie da rinvenire in capo a Regioni, Province Autonome e Comuni per supportare Fondazione», aggiungendo che «il governo sarebbe intervenuto per reperire ulteriori finanziamenti».
La risposta del Consiglio dei ministri è poi arrivata il 17 settembre con un decreto legge che ha stanziato altri 150 milioni di euro per «garantire l’equilibrio di bilancio della Fondazione». È anche precisato che restano «fermi i contributi previsti a carico degli enti territoriali interessati».
I 125 milioni saranno divisi tra i diversi enti. Lombardia, Veneto e Comune di Milano dovranno versare 31,25 milioni di euro ciascuno, pari al 25% del totale. La Provincia autonoma di Trento contribuirà con 25 milioni (20%), mentre quella di Bolzano dovrà versare 6,25 milioni (5%).
Nelle comunicazioni inviate ad agosto e novembre, Fondazione Milano Cortina ha spiegato che tra le spese da coprire ci sono anche 53 milioni di euro di crediti e royalties dovuti al Coni e al Comitato Paralimpico per il 2025 e il 2026.
La Federazione ha comunque assicurato che «non si prevedono ulteriori esborsi a carico della componente territoriale». Con i nuovi stanziamenti, la spesa pubblica destinata all’organizzazione dei Giochi arriva complessivamente a 880 milioni di euro.