La Regione Lombardia ha approvato uno stanziamento di 31,25 milioni di euro a favore di Fondazione Milano Cortina 2026 per contribuire alla copertura del disavanzo legato all’organizzazione dei Giochi. Come riportato da il Fatto Quotidiano, la decisione è stata presa dalla giunta guidata da Attilio Fontana il 23 novembre e rientra nel piano di finanziamento che coinvolge anche gli altri enti territoriali. La cifra rientra nei 125 milioni di euro che gli enti locali dovranno versare alla Fondazione presieduta da Giovanni Malagò. Questo contributo si aggiunge ai 150 milioni già stanziati dal Governo a settembre per garantire l’equilibrio del bilancio dell’organizzazione

La ripartizione dei 125 milioni La decisione della Regione ha aperto anche un dibattito politico. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle Nicola Di Marco ha criticato il nuovo stanziamento: «Fontana le aveva definite le “Olimpiadi a costo zero” – attacca il capogruppo 5Stelle Nicola Di Marco – ma continua a chiedere ai cittadini di pagare senza chiarire la destinazione d’uso di un assegno da oltre 30 milioni». Di Marco ha poi ricordato le promesse fatte in passato dal presidente Fontana: «Un’assenza di trasparenza inaccettabile. In uno scenario in cui un’opera infrastrutturale su due, fra quelle promesse per i Giochi, non è ancora stata realizzata. In pratica i cittadini stanno continuando a pagare non si sa bene per cosa, mentre l’intervento sul territorio resta una promessa non mantenuta». La richiesta di queste ulteriori risorse era stata anticipata il 31 gennaio 2026 dal ministro dello Sport Andrea Abodi. In quell’occasione aveva parlato di «in almeno 125 milioni di euro le risorse finanziarie da rinvenire in capo a Regioni, Province Autonome e Comuni per supportare Fondazione», aggiungendo che «il governo sarebbe intervenuto per reperire ulteriori finanziamenti».