L’Inter di Cristian Chivu riesce a conquistare la terza vittoria consecutiva nella UEFA Champions League 2026/27 superando lo Stoccarda a San Siro per 2-0 e dando continuità ai successi ottenuti nelle precedenti giornata contro Shakhtar Donetsk e Feyenoord.

A sbloccare la partita è Petar Sučić, grazie ad calcio di rigore nella ripresa. Il raddoppio porta invece la firma di Lautaro Martínez, che è tornato a disposizione della squadra dopo un mese di stop ed è stato decisivo pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. L’Inter sale così a quota 9 punti dopo la quinta giornata della League Phase e si conferma in piena corsa per la qualificazione diretta alla fase successiva. Un successo che significa per il club nerazzurro anche di incassare un altro bonus risultati stanziato dalla UEFA.