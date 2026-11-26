Nonostante i vari tentativi di trovare un accordo, portati avanti ultimamente dallo stesso Leonardo Maria Del Vecchio, gli eredi dell’impero Essilux , che è controllata per il 32,4% da Delfin, non sono riusciti a trovare una soluzione che mettesse d’accordo tutti gli otto eredi secondo le volontà del fondatore Leonardo Del Vecchio per una divisione del 12,5% per ognuno.

Aprire la holding di famiglia Delfin a nuovi investitori. Questa sarebbe l’ultima idea di Leonardo Maria Del Vecchio . A riportarlo è Reuters.

«Se ci fosse un patto parasociale potremmo anche ridurre la nostra quota – ha dichiarato Leonardo Maria Del Vecchio a Reuters –, mantenendo comunque il controllo nelle mani della famiglia Del Vecchio», ha dichiarato a Reuters, rispondendo a una domanda sulla possibilità che Delfin riacquisti le partecipazioni di alcuni dei suoi azionisti.

Del Vecchio però ha escluso categoricamente che gli eredi siano propensi a una cessione di Essilux. «Mio padre mi ha affidato (…) il compito di preservare la sua eredità», ha affermato. Il mese scorso il miliardario ceco Michal Strnad aveva presentato un’offerta da 30 miliardi di euro per acquisire Delfin, ma la proposta è stata respinta da alcuni azionisti, secondo quanto riportato dai media italiani. Da par suo, lo stesso Del Vecchio aveva proposto di acquistare l’intera holding di famiglia, ma anche questa ipotesi ha incontrato la rapida opposizione degli altri azionisti.

Secondo l’attuale statuto, la cessione di quote di Delfin, così come le altre principali decisioni strategiche, richiede l’approvazione unanime degli azionisti. Condizione che ha fin qui bloccato ogni possibile soluzione per smuovere l’attuale situazione di stallo.