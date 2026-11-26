Il calciatore ha chiesto di patteggiare una pena di un anno , con la sospensione condizionale e il risarcimento del danno. Sulla richiesta è arrivato il consenso della Procura di Como , diretta da Massimo Astori. La Procura aveva chiesto il rinvio a giudizio del portiere nerazzurro. Sarà ora fissata un’udienza per la sentenza di applicazione della pena. Il giudice dovrà decidere se ratificare l’accordo.

Il portiere dell’ Inter Josep Martinez va verso il patteggiamento per l’incidente stradale avvenuto il 28 ottobre 2025 a Fenegrò, in provincia di Como. Il giocatore dell’Inter aveva investito un anziano in carrozzina . L’81enne era poi deceduto in seguito al tremendo impatto.

L’incidente era avvenuto il 28 ottobre 2025 nel Comasco nei pressi di Appiano Gnetile vicino al centro sportivo dove si allena ’Inter. Martinez, alla guida della propria auto, aveva investito Paolo Saibene, che si stava spostando su una carrozzina elettrica.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano avrebbe avuto un malore che l’ha accidentalmente portato ad invadere la corsia dove stava sopraggiungendo il portiere dell’Inter che non ha potuto evitare lo scontro e le sue tragiche conseguenze. Inutili i soccorsi per l’anziano. L’ultima parola spetterà ora al giudice, chiamato a decidere sulla richiesta di patteggiamento avanzata dai legali di Martinez.