Una designazione significativa, non soltanto per le origini campane dell’arbitro, nato a Pompei, ma soprattutto per le dichiarazioni rilasciate nell’aprile 2025, quando Guida aveva spiegato pubblicamente di aver scelto, insieme al collega Fabio Maresca , di non dirigere le partite degli azzurri per ragioni legate alla propria serenità personale e familiare.

La decisione arrivava nonostante la rimozione, nell’agosto 2023, del vincolo territoriale che impediva agli arbitri di dirigere le squadre della propria area di appartenenza. Una limitazione che, pur non essendo più prevista dalle disposizioni arbitrali, aveva continuato a condizionare le scelte dei due direttori di gara campani.

Guida e la rinuncia ad arbitrare il Napoli nel 2025

Era stato lo stesso Guida, intervenendo ai microfoni di Radio CRC nell’aprile 2025, a spiegare le ragioni della sua decisione: «Sia io che Fabio abbiamo deciso di non arbitrare il Napoli poiché il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano, anche se abbiamo avuto la proposta», aveva dichiarato il direttore di gara, chiarendo come la scelta non fosse legata a un divieto regolamentare.

«Io vivo la città di Napoli e abito in provincia. Ho tre figli e mia moglie ha un’attività. È una scelta personale. La mattina devo andare a prendere i miei figli e voglio stare tranquillo», aveva aggiunto Guida. Il fischietto campano aveva quindi richiamato le difficoltà legate alla particolare pressione che accompagna le decisioni arbitrali, soprattutto in un territorio nel quale il calcio viene vissuto con grande partecipazione emotiva.

«Quando ho commesso degli errori non era così sicuro passeggiare per strada così come andare a fare la spesa», aveva sottolineato, spiegando come il timore delle conseguenze di un eventuale errore arbitrale avesse contribuito alla decisione.

Il precedente dell’amichevole Napoli-Brest

La scelta di non arbitrare gli azzurri aveva tuttavia conosciuto una prima eccezione nell’estate del 2025. Il 3 agosto 2025 Guida aveva infatti diretto Napoli-Brest, incontro amichevole disputato allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro e terminato con la vittoria della formazione francese per 2-1. Un precedente riportato anche nel tabellino ufficiale del Napoli, ma che non rappresentava una designazione in una competizione ufficiale.

La partita contro il Sassuolo segnerà dunque il debutto effettivo di Guida come arbitro degli azzurri in Serie A, a oltre un anno dalle dichiarazioni che avevano alimentato il dibattito sulla possibilità di affidare le gare del Napoli a direttori di gara provenienti dal territorio campano.