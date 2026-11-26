Tira aria di tempesta tra il Genoa e il suo ex patron Enrico Preziosi. Secondo quanto trapela infatti non sono escluse novità in vista dell’assemblea degli azionisti del club ligure prevista per metà dicembre.

E d’altronde che i tempi siano abbastanza movimentati lo dimostra la recente richiesta di pignoramento da parte di Akamas Limited nei confronti della società rossoblù, per un importo potenziale fino a 26 milioni di euro. Una controversia che si trascina da diversi anni e che riguarda rapporti finanziari risalenti alla precedente gestione del club ligure, tornati d’attualità nelle ultime settimane anche sul piano giudiziario.

Proprio su quest’ultimo punto Calcio e Finanza ha potuto consultare documenti risalenti al 2016, che consentono di ricostruire alcuni passaggi della controversia e aggiungere nuovi elementi rispetto al quadro emerso finora.