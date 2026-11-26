Ma dove vedere Olympiacos Milan in TV e streaming ? La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky , con la possibilità per gli abbonati di seguire l’incontro anche in streaming attraverso Sky Go .

La formazione allenata da Ruben Amorim arriva all’appuntamento dopo la sconfitta nella competizione per 0-2 in casa contro il Ferencvaros nella quarta giornata della fase campionato di Europa League . I rossoneri cercano quindi il riscatto per rilanciare il proprio percorso nella competizione, considerando che per ora i rossoneri hanno conquistato una sola vittoria nelle prime quattro partite e tre sconfitte.

Il Milan torna protagonista in UEFA Europa League 2026/27 . Giovedì 26 novembre 2026 , i rossoneri saranno impegnati in trasferta contro l’ Olympiacos , nella sfida valida per la quinta giornata della fase campionato della competizione europea. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 18.45 , allo stadio stadio Geōrgios Karaiskakīs, situato al Pireo, nei pressi di Atene.

Dove vedere Olympiacos Milan in TV – La diretta su Sky Sport

La sfida tra Milan e Olympiacos, in programma giovedì 26 novembre alle ore 18.45, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport, che detengono i diritti di trasmissione della UEFA Europa League per la stagione 2026/27. In particolare la partita sarà disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 253. La telecronaca è affidata a Riccardo Gentile, affiancato da Luca Marchegiani al commento tencnico.

Per seguire l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento Sky con il pacchetto sportivo dedicato. La partita sarà disponibile sui canali Sky Sport e potrà essere seguita comodamente sul televisore attraverso il decoder Sky.

Dove vedere Olympiacos Milan in streaming – La diretta su Sky Go

Per chi preferisce seguire la partita attraverso internet, Olympiacos Milan sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio che permette agli abbonati Sky di guardare i contenuti inclusi nel proprio abbonamento anche lontano dal televisore.

Attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per smartphone, tablet e computer compatibili, sarà possibile assistere alla sfida collegandosi con le proprie credenziali Sky e selezionando il canale che trasmette l’incontro.

La diretta streaming consentirà dunque di seguire il Milan anche in mobilità, utilizzando una connessione internet e un dispositivo supportato.

Europa League 2026/27, tutte le partite in esclusiva su Sky

Anche nella stagione 2026/27, Sky trasmette in esclusiva tutte le 189 partite della UEFA Europa League, accompagnando gli appassionati lungo l’intero percorso della competizione, dalla fase campionato fino alla finale, in programma il 26 maggio 2027 a Francoforte.

La copertura comprende tutte le sfide delle squadre italiane impegnate nel torneo, Juventus e Milan, oltre ai principali incontri tra le formazioni straniere. I match sono disponibili sui canali Sky Sport, con la possibilità di seguire le gare anche attraverso Diretta Gol, per non perdere le azioni più importanti delle partite disputate in contemporanea.

La programmazione è arricchita da approfondimenti, analisi, interviste e highlights, con una copertura editoriale dedicata alle principali protagoniste della competizione. Per gli abbonati, la visione in mobilità è garantita anche dal servizio Sky Go.

Dove vedere Olympiacos Milan in TV e streaming gratis?