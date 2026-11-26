Ma dove vedere Borac Atalanta in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in esclusiva su Sky e Now.

La squadra di Maurizio Sarri sarà impegnata in trasferta in Bosnia ed Erzegovina, con l’obiettivo di conquistare punti importanti per migliorare la propria posizione in classifica. La Dea ha ottenuto un pareggio per 1-1 contro il Kairat Almaty nella scorsa giornata e con quattro punti raccolti nelle prime tre giornate si trova attualmente al 16° posto. Dall’altra parte ci sarà il Borac , formazione bosniaca, che ha conquistato tre punti nelle prime tre partite europee.

Dove vedere Borac-Atalantain TV – La Conference League è su Sky

La UEFA Conference League 2026/27 è visibile su Sky, che detiene i diritti televisivi della competizione. La sfida tra Atalanta e Borac sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport Max e Sky Sport 254. Per seguire l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento Sky che comprenda il pacchetto Sport. La telecronaca è affidata a Davide Polizzi, affiancato da Fernando Orsi al commento tecnico.

Per chi preferisce seguire la partita attraverso internet, Borac-Atalanta sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky. Sarà possibile accedere alla diretta attraverso l’applicazione Sky Go, utilizzando computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Dove vedere Borac-Atalanta in TV e streaming gratis

Borac-Atalanta non sarà trasmessa gratuitamente in diretta TV o streaming. Tutte le partite delle squadre italiane impegnate nelle competizioni UEFA saranno infatti riservate agli abbonati.