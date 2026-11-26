Il Napoli continua a lavorare al progetto per un nuovo stadio di proprietà. Il patron e presidente Aurelio De Laurentiis punta a compiere passi avanti decisivi sul fronte delle infrastrutture entro la fine del 2026, con particolare attenzione alla possibilità di realizzare un nuovo impianto nell’area dell’ex raffineria Q8, a San Giovanni a Teduccio. Un’ipotesi sulla quale il numero uno azzurro intende accelerare, anche attraverso un confronto diretto con le istituzioni locali. Secondo quanto riportato dall’edizione di Napoli de La Repubblica, De Laurentiis avrebbe intenzione di incontrare il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi prima di Natale, per illustrare nel dettaglio il progetto del nuovo stadio. L’appuntamento non è ancora stato fissato, ma l’obiettivo sarebbe quello di organizzare un confronto che coinvolga anche Kuwait Petroleum, proprietaria dell’area individuata per la realizzazione dell’impianto.

Nel frattempo, il presidente del Napoli avrebbe incaricato un gruppo di professionisti di approfondire gli aspetti progettuali. Tra questi figurano Bruno Discepolo, referente di fiducia di De Laurentiis per le infrastrutture, Michelangelo Russo, ex direttore del Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II, e lo studio Gau Arena di Gino Zavanella. Il progetto immaginato da De Laurentiis prevede uno stadio da circa 70mila posti, con 120 skybox, spazi commerciali, un museo dedicato al Napoli e una serie di servizi che consentirebbero di utilizzare l’impianto durante tutta la settimana, superando il tradizionale modello legato esclusivamente alle giornate delle partite. L’area individuata si estende per circa 38 ettari e sarebbe già interessata da interventi di bonifica, la cui conclusione è prevista entro la fine del 2027. I contatti con Kuwait Petroleum, attraverso il consulente giuridico Marco Di Lello, sarebbero continui, mentre il prossimo passaggio consisterebbe proprio nella presentazione del dossier alle istituzioni. Da parte del Comune ci sarebbe disponibilità ad approfondire la proposta. Manfredi ha più volte manifestato apertura verso l’ipotesi di un nuovo stadio, pur sottolineando la necessità di conoscere nel dettaglio le caratteristiche del progetto prima di esprimere valutazioni definitive. Il dialogo tra il presidente del Napoli e le istituzioni locali sembra inoltre attraversare una fase di maggiore distensione. In questo contesto si inserirebbe anche la partecipazione del sindaco Manfredi e del presidente della Regione Campania Roberto Fico alla festa natalizia del club, in programma a Pietrarsa. Resta tuttavia aperta la questione dello stadio Diego Armando Maradona, sulla quale le posizioni del Napoli e delle istituzioni continuano a divergere. De Laurentiis rimane orientato verso la realizzazione di un impianto di proprietà e non avrebbe cambiato idea rispetto alla volontà di non investire nella riqualificazione dello stadio di Fuorigrotta.