Le offerte spaziano dai pacchetti per chi vuole seguire la propria squadra o l’intera Serie A a quelli dedicati agli altri sport e all’intrattenimento. Ecco chi può approfittare della promozione, quanto si risparmia e cosa comprende ciascun abbonamento .

Il Black Friday entra nel vivo e su DAZN prosegue la promozione sugli abbonamenti. Fino a lunedì 7 dicembre, la piattaforma propone sconti fino al 50% su tutti e cinque i piani annuali con pagamento mensile , con prezzi a partire da 7,99 euro al mese .

Dal 23 novembre al 7 dicembre prezzi ridotti per tutti i piani annuali con pagamento mensile: da Sports a Full e Family, ecco quanto costano gli abbonamenti e cosa comprendono.

Black Friday DAZN 2026, le domande frequenti

Se ho già un account DAZN posso attivare l’offerta?

Sì, se sei un ex cliente e al momento non hai un abbonamento attivo. La promozione è riservata a chi si abbona per la prima volta e a chi torna sulla piattaforma dopo la scadenza del precedente abbonamento (CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ).

Come si attiva lo sconto e fino a quando è disponibile?

Le offerte online sono sottoscrivibili fino a lunedì 7 dicembre 2026. Dalla pagina DAZN si sceglie il pacchetto desiderato nella formula annuale con pagamento in dodici rate mensili e si completa la sottoscrizione. Chi si abbona entro la scadenza paga il prezzo promozionale per tutte e dodici le rate (CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ).

Quale piano serve per vedere tutte le partite di Serie A?

Il più economico è Full, a 19,99 euro al mese. Anche Family comprende tutte le dieci partite per giornata. Chi vuole seguire una sola squadra può scegliere MyClubPass, che copre tutte le sue gare di campionato, in casa e in trasferta, comprese quelle in esclusiva su DAZN. La squadra si sceglie all’attivazione e resta la stessa per tutta la durata del contratto. Goal comprende invece le tre gare per giornata trasmesse in co-esclusiva (CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ).

Che differenza c’è tra DAZN Full e Family?

I due piani danno accesso allo stesso catalogo sportivo. Con Full si può guardare DAZN su due dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete Internet domestica. Con Family i due dispositivi possono collegarsi anche a reti diverse, nel rispetto delle condizioni d’uso previste da DAZN per lo stesso nucleo domestico. Family include anche HBO Max Base con pubblicità (CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ).

Come si attiva HBO Max con DAZN Family?

Chi sottoscrive Family direttamente con DAZN può attivare HBO Max dalla schermata di conferma dell’abbonamento oppure in un secondo momento dalla sezione Il mio account. Una volta completata l’attivazione, film e serie si guardano sulla piattaforma HBO Max. L’accesso al piano Base con pubblicità è compreso nel prezzo di Family (CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ).

Posso disdire prima della fine dei dodici mesi? E cosa succede al rinnovo?

Il piano in offerta ha durata annuale, anche se l’addebito è mensile. Secondo le condizioni DAZN, se si chiede la disdetta durante l’anno, il servizio resta attivo fino alla scadenza e le rate residue restano dovute, salvo il diritto di ripensamento previsto dalle condizioni. Lo sconto del Black Friday copre i primi dodici mesi (CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ).