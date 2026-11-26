Quali sono le squadre con il maggior numero di spettatori in Champions League nella stagione 2026/27? Per l’edizione della competizione attualmente in corso, Calcio e Finanza ha deciso di seguire giornata dopo giornata l’andamento delle presenze negli stadi di tutta Europa, mettendo a confronto sia il numero medio di spettatori sia il tasso di riempimento degli impianti, per fornire un quadro completo del seguito del miglior torneo per club del continente. Un’analisi che replica quella che viene già realizzata per il campionato di Serie A.

Lo studio prende in considerazione le partite casalinghe disputate da ogni formazione nella Champions League 2026/27. Per quanto riguarda le presenze, i dati utilizzati sono quelli riportati nei report ufficiali UEFA relativi a ciascuna partita, mentre per calcolare il tasso di riempimento Calcio e Finanza ha utilizzato le capienze ufficiali UEFA degli stadi per la competizione, dati ai quali questa testata ha avuto accesso.

Quest’ultimo elemento è particolarmente importante, considerando che la capienza utilizzabile per una partita di Champions League può non coincidere perfettamente con quella prevista nelle competizioni nazionali, anche in virtù delle differenti esigenze organizzative imposte dalla UEFA. E che la media spettatori risente inevitabilmente della grandezza degli impianti a disposizione di ogni società. Ma chi porta più gente allo stadio? E come si posizionano i club italiani?