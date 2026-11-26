La nuova Champions League continua a rappresentare una delle principali fonti di ricavo per i club che partecipano alla massima competizione europea. Il sistema di distribuzione delle risorse introdotto dalla UEFA con il nuovo format assegna infatti una parte dei premi già al momento della qualificazione, mentre altre componenti dipendono dai risultati sportivi, dal posizionamento finale e dal valore commerciale delle società.
Con cinque delle otto giornate della fase campionato ormai alle spalle, è possibile tracciare un primo bilancio economico del percorso delle squadre italiane. Le cifre maturate finora rappresentano tuttavia soltanto una parte degli introiti complessivi che le società potranno ottenere al termine della competizione, considerando i premi ancora da assegnare nelle ultime giornate e quelli previsti per l’eventuale accesso alla fase a eliminazione diretta.
Calcio e Finanza
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