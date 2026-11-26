Nel dettaglio, United, Reds e Spurs si sono rivolti a Wiggin , studio legale con sede a Londra specializzato nei settori dei media, dell’intrattenimento e della tecnologia. Da parte sua, l’ Arsenal ha invece deciso di affidarsi ai propri legali di riferimento, HFS Kramer , per studiare un’azione separata. Wiggin, inoltre, era stato incaricato in un primo momento dal Tottenham – primo club della Premier a muoversi per vie legali nei confronti del City già nel febbraio 2023 – quando il presidente del club era ancora Daniel Levy .

Il caso Manchester City continua a tenere banco in Inghilterra e all’interno della Premier League. E l’ultima novità arrivata direttamente da tre club come Liverpool , Manchester United e Tottenham .

Le azioni ordinarie per violazione contrattuale hanno un termine di prescrizione di sei anni a partire dal momento in cui i fatti vengono resi pubblici. Poiché le accuse relative alle violazioni del City erano state pubblicate per la prima volta nel novembre 2018 dal settimanale tedesco Der Spiegel, quattro degli altri club appartenenti alle cosiddette big six hanno agito per tutelare i propri diritti. Dall’altra parte il Chelsea non aveva incaricato avvocati per avviare un’azione contro il City in quel momento e, a quanto risulta, non lo ha fatto nemmeno successivamente, nonostante nei casi di frode e occultamento possano essere concesse proroghe dei termini di prescrizione.

Inoltre, Liverpool, United e Tottenham hanno incaricato anche degli analisti per valutare l’entità delle potenziali perdite che sarebbero state causate dalle irregolarità finanziarie del City. Le richieste di risarcimento , tuttavia, saranno presentate separatamente.

Il Tottenham dovrebbe presentare la richiesta di risarcimento più consistente nei confronti del City, perché in quel periodo ha mancato per quattro volte la qualificazione alla Champions League a vantaggio dei rivali. La retrocessione in Europa League gli sarebbe costata oltre 120 milioni di sterline (oltre 143 milioni di euro). Manchester United e Liverpool hanno invece chiuso al secondo posto in Premier League alle spalle del City negli anni in cui quest’ultimo è stato riconosciuto colpevole di aver gonfiato i propri ricavi: rispettivamente nel 2012 e nel 2014. Questo avrebbe comportato per i due club perdite in termini di premi, ricavi commerciali e bonus.

L’Arsenal ha mancato la qualificazione alla Champions League nel 2017, chiudendo al quinto posto in Premier League, all’inizio di una serie di sei stagioni consecutive fuori dalla massima competizione europea. Un periodo che, complessivamente, sarebbe costato al club centinaia di milioni di sterline, mentre il City aveva concluso il campionato al terzo posto. Durante il periodo delle presunte violazioni, inoltre, l’Arsenal ha ceduto al City cinque giocatori chiave: Kolo Touré, Gael Clichy, Emmanuel Adebayor, Bacary Sagna e Samir Nasri. I Gunners potrebbero chiedere ulteriori risarcimenti sostenendo che gli acquisti siano stati finanziati artificialmente.

Anche Everton, Newcastle e Chelsea hanno mancato la qualificazione alla Champions League nel periodo in questione, mentre numerosi club, tra cui l’Hull City, sono retrocessi anche a causa dei risultati ottenuti contro il City. Lo Stoke City ha perso la finale di FA Cup del 2011 contro il City, mancando così la qualificazione all’Europa League. L’allora allenatore Tony Pulis ha dichiarato a ottobre che al club dovrebbe essere assegnato il trofeo.

Da parte sua il City ha sempre respinto ogni accusa di illecito da quando, quasi quattro anni fa, sono state formulate le contestazioni e ha presentato ricorso contro la decisione della commissione indipendente. Il caso sarà esaminato il mese prossimo da un nuovo collegio composto da tre membri. Dopo aver presentato ricorso a ottobre, il City ha diffuso una nota nella quale sostiene che la sentenza della commissione contenga «molteplici e chiari errori sostanziali di diritto, di principio e di fatto, che la rendono inaffidabile». Il club ha inoltre ribadito di essere «innocente rispetto alle accuse mosse dalla Premier League» e di disporre di «un insieme completo di prove inconfutabili a sostegno di tutte le proprie posizioni in relazione a questo caso».