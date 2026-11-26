Urbano Cairo, negli ultimi mesi, ha sempre ribadito come sarebbe più che disponibile a fare un passo indietro qualora ci fosse qualcuno realmente interessato a rilevare il Torino, club che l’imprenditore rilevò ormai 21 anni fa, a settembre 2005.
Di offerte per il club granata – che ha ottenuto la delibera del pubblico interesse per la proposta di riqualificazione dell’Olimpico Grande Torino e il centro sportivo Robaldo – non ne sono ancora arrivate. A confermarlo è lo stesso Cairo nelle ultime settimane, o almeno sono arrivate solamente manifestazioni di interesse senza alcuna proposta vincolante di acquisto. Lo scenario rimane sempre abbastanza mutevole, soprattutto quando l’iter per il restyling delle due infrastrutture, specialmente lo stadio, sarà ufficialmente partito.
Ma nelle ultime ore, come riporta Il Foglio, si sta facendo strada una ipotesi fin qui mai emersa. Ovviamente, questa, parte dal presupposto che Cairo alla fine trovi il giusto compratore per il Torino – da quanto filtra le richieste economiche del patron granata sono al momento ritenute eccessive – per poi valutare l’ingresso nella Sampdoria.
Il club blucerchiato è rimasto impantanato in Serie B ormai da diversi anni, lacerato anche da una guerra interna fra gli ex soci Matteo Manfredi, ora fuori dal club, e dall’attuale azionista di maggioranza Joseph Tey. Quest’ultimo, infine, non ha mai fatto mistero di star cercando un socio, o più, per la società blucerchiata. Chissà che, risolta la questione Torino, Cairo non sia tentato di intraprendere un’altra missione di salvataggio per rilanciare la storia di un altro club con una storia importante nel calcio italiano. Ovviamente, prima, va risolta la questione Torino con un compratore disposto ad accontentare le richieste del patron di RCS, considerando un progetto per il nuovo Olimpico Grande Torino pronto per partire.