Urbano Cairo, negli ultimi mesi, ha sempre ribadito come sarebbe più che disponibile a fare un passo indietro qualora ci fosse qualcuno realmente interessato a rilevare il Torino, club che l’imprenditore rilevò ormai 21 anni fa, a settembre 2005.

Di offerte per il club granata – che ha ottenuto la delibera del pubblico interesse per la proposta di riqualificazione dell’Olimpico Grande Torino e il centro sportivo Robaldo – non ne sono ancora arrivate. A confermarlo è lo stesso Cairo nelle ultime settimane, o almeno sono arrivate solamente manifestazioni di interesse senza alcuna proposta vincolante di acquisto. Lo scenario rimane sempre abbastanza mutevole, soprattutto quando l’iter per il restyling delle due infrastrutture, specialmente lo stadio, sarà ufficialmente partito.