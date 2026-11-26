Come riportato dal quotidiano The Telegraph, la novità è emersa da alcuni documenti depositati a Parigi. In particolare, un progetto di fusione stabilisce che il limite di età per il ruolo di managing general partner della holding che controlla LVMH sia fissato a 95 anni.

L’operazione rientra in un piano più ampio per rafforzare il controllo della famiglia Arnault sul gruppo LVMH, che riunisce oltre 70 marchi, tra cui Louis Vuitton, Christian Dior, Dom Pérignon e Tiffany. Il piano prevede la fusione tra Agache, il veicolo di investimento della famiglia, e Christian Dior SE. La nuova società deterrà poco meno del 50% delle azioni LVMH, ma avrà il 66,55% dei diritti di voto. In questo modo la famiglia potrà consolidare il proprio controllo sul gruppo anche per le generazioni future.

Il controllo della famiglia sul gruppo

Il nuovo limite di 95 anni è superiore di dieci anni rispetto a quello attualmente previsto per la presidenza di Christian Dior SE e per il ruolo di amministratore delegato, ricoperto dal figlio 49enne Antoine Arnault.

Non è la prima volta che Bernard Arnault interviene sui limiti di età. Nel 2022 aveva già portato da 75 a 80 anni il limite massimo per i ruoli di presidente e amministratore delegato di LVMH. Un ulteriore aumento è arrivato nell’aprile 2025 quando gli azionisti avevano poi alzato a 85 anni l’età massima.

Nato a Roubaix nel 1949, Arnault controlla di fatto LVMH dal 1989, quando acquistò un gruppo tessile in bancarotta che possedeva anche Christian Dior. Secondo il Bloomberg Billionaires Index, il suo patrimonio è stimato in circa 100 miliardi di sterline, 119 miliardi di euro al cambio attuale.