La decisione è stata presa dal Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup , riunitosi sotto la presidenza di Urbano Cairo . Il CdA ha designato all’unanimità Barigelli per la nomina a direttore del Corriere della Sera. Come precisato dal gruppo editoriale, il nuovo direttore si insedierà una volta completate le procedure previste , che precedono l’effettivo passaggio di consegne.

La scelta comporta dunque l’uscita di Barigelli dalla direzione della Gazzetta dello Sport, incarico che ricopre dal 2020. Al momento, RCS non ha comunicato il nome del suo successore alla guida della testata sportiva, anche se indiscrezioni vedono in pole il direttore di Sky Sport Federico Ferri per il prossimo futuro.

Nel comunicato, il Consiglio di Amministrazione ha espresso il proprio apprezzamento a Luciano Fontana per il lavoro svolto durante gli oltre undici anni alla direzione del Corriere della Sera, sottolineando in particolare il contributo allo sviluppo digitale del quotidiano e alla crescita degli abbonamenti. Secondo RCS, Fontana ha accompagnato la trasformazione del giornale salvaguardando i valori di autorevolezza, indipendenza e qualità dell’informazione, anche in una fase caratterizzata da profondi cambiamenti per il settore editoriale.

Il CdA ha quindi rivolto i propri auguri a Barigelli, chiamato a guidare il quotidiano in una nuova fase di trasformazione. L’obiettivo indicato dal gruppo è proseguire il percorso di rinnovamento del Corriere della Sera, mantenendone il legame con la storia e il ruolo di riferimento nel panorama dell’informazione italiana. Per RCS si apre così una fase di cambiamento ai vertici di due delle principali testate del gruppo, con l’avvicendamento alla direzione del Corriere della Sera e la conseguente necessità di individuare una nuova guida per la Gazzetta dello Sport.