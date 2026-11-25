Lo ha deciso la Sesta Sezione, accogliendo il ricorso presentato dagli avvocati Gabriele Casartelli, Novella Galantini e Matteo Bandello , disponendo la «restituzione di tutto quanto ancora in sequestro». La decisione arriva a cinque giorni da un provvedimento analogo nei confronti di Christian Malangone , direttore generale del Comune di Milano. Anche lui era coinvolto nell’inchiesta. e in entrambi i casi, la Suprema Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio delle ordinanze del Tribunale del Riesame che avevano confermato i sequestri.

Nuovo sviluppo nell’inchiesta della Procura di Milano sulla vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan . La Cassazione ha disposto la restituzione di telefoni e computer sequestrati a Mark Van Huuksloot , ex dirigente nerazzurro e uno dei nove indagati nell’indagine sulle presunte irregolarità nella cessione dell’impianto.

Bisogna ora attendere le motivazioni, che saranno depositate nelle prossime settimane, per cercare di chiarire se la Corte Suprema abbia bocciato i criteri di ricerca che i pm avrebbero voluto utilizzare per analizzare i dispositivi, attraverso parole chiave e intervalli temporali, oppure se abbia affrontato anche il tema dei gravi indizi che, secondo la Procura, avevano giustificato il sequestro.

In attesa di conoscere la motivazione del provvedimento, i difensori hanno sottolineato come la Corte abbia «definitivamente accertato che le modalità del sequestro sono da ritenersi illegittime avendo determinato una irragionevole ed ingiustificata apprensione massiva di dati informatici».

I legali hanno commentato con soddisfazione la decisione della Corte : «Accogliendo i motivi di ricorso presentati dalla difesa – spiegano i legali – la Corte di Cassazione ieri ha annullato senza rinvio il sequestro dei dispositivi elettronici appartenenti a Mark Van Huuksloot, ex dirigente dell’Inter, indagato nell’ambito del procedimento relativo alla vendita dello stadio San Siro».

L’inchiesta sulla vendita di San Siro

L’inchiesta riguarda l’operazione con cui Palazzo Marino ha ceduto lo stadio Meazza a Inter e Milan. La Procura ipotizza i reati di rivelazione del segreto d’ufficio e turbativa d’asta. Secondo le accuse, l’iter del procedimento amministrativo sulla vendita dello stadio sarebbe stato pilotato a favore degli interessi dei due club, rendendo «l’intera operazione fortemente connotata da una veste speculativa».

Tra gli indagati, oltre a Van Huuksloot e Malangone, figurano anche gli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada Lucia De Cesaris, oltre a manager e advisor delle due società calcistiche. Secondo i pm, Malangone è stato maggiormente a contatto con gli interlocutori privati, con incontri avvenuti anche al di fuori degli uffici comunali e la presunta condivisione anticipata di documenti e informazioni sull’iter amministrativo.

Il direttore generale del Comune ha sempre respinto le contestazioni, così come gli altri indagati. Le indagini dovranno però proseguire senza poter utilizzare i contenuti dei telefoni e dei computer di Van Huuksloot e Malangone.