Il sindaco nel suo intervento, antecedente all’annuncio di Nessi, non ha fatto cenno al deposito dei documenti ha detto: «Appena gli uffici mi daranno la pratica, quella mattina farò colazione un po’ più in fretta, convocherò un po’ prima la giunta, e via, lo stadio è fatto e sarà per sempre». A quel punto Nessi ha aggiunto: «La pratica è stata protocollata il 13 novembre e il fatto che il sindaco faccia apparentemente finta di non sapere dovendo rispondere a un’interrogazione non depone a suo favore».

Il capogruppo di Svolta Civica, nel ripercorrere gli «11 mesi persi» ha anche lanciato una stoccata al primo cittadino: «Io lo stadio lo voglio e, a differenza sua, sono tifoso del Como da sempre e non ho fatto il salto dall’Inter al carro del vincitore. Sono sempre rimasto comasco, quindi come titolo del tifoso sono molto molto più avanti di lei. Voglio lo stadio ed evidentemente che si rispettino le norme».

Sui tempi Nessi ricorda: «Quando venne presentato il progetto per lo stadio il 4 febbraio 2025 gli obiettivi dichiarati erano: maggio 2026 per la conclusione della progettazione di fattibilità, e quel termine ce l’abbiamo ormai alle spalle; ottobre 2027 per il completamento della prima fase dei lavori sui settori est-ovest; agosto 2028 per il completamento della seconda fase. E non c’entra nulla la tribuna provvisoria costruita questa estate, visto che sappiamo tutti essere un manufatto provvisorio che dovrà essere abbattuto».