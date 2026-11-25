Continua la favola Como in Champions League con la squadra di Cesc Fabregas che riesce a prendersi altri tre punti, questa volta superando allo stadio Sinigaglia i greci dell’AEK Atene grazie al gol nella ripresa di Luis Milla.
Quarta vittoria per la formazione lariana che mantiene quindi saldamente la sua posizione nella top 8 della classifica generale e si avvicina a grandi passi verso una importantissima qualificazione diretta agli ottavi di finale della massima competizione europea per club. Il prossimo impegno è fissato per mercoledì 9 dicembre in casa del Betis. Poi la penultima giornata regalerà al Sinigaglia un avversario di livello assoluto come i bi-campioni in carica del Paris Saint-Germain per poi concludere con un altro big match come quello del Camp Nou contro il Barcellona. Intanto la società comasca vede salire nuovamente i premi UEFA grazie all’ultimo successo in campo internazionale.
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