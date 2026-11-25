Il fondo sovrano dell’Arabia Saudita PIF, nonché proprietario di maggioranza del Newcastle United , sta valutando la cessione di una quota fino al 25% del club . A riportarlo è The Athletic, secondo cui il fondo ha avviato la ricerca di nuovi investitori attraverso l’emissione di nuove azioni.

Non si tratta però di una novità. La possibilità di aprire il capitale a nuovi investitori era già emersa lo scorso maggio quando il Public Investment Fund (PIF) si è dimostrato pronto a diluire la propria partecipazione nel Newcastle United, aprendo all’ingresso di nuovi investitori per finanziare i grandi progetti infrastrutturali del club. Il PIF ha comunque confermato il proprio impegno di lungo periodo nel Newcastle, acquistato nel settembre 2021 da Mike Ashley nell’ambito di un’operazione da 305 milioni di sterline .

L’operazione è stata affidata a JP Morgan , banca globale con sede a New York. Secondo le fonti citate da The Athletic, al momento la ricerca è concentrata nel trovare un investitore di minoranza . Il PIF avrebbe infatti bisogno di raccogliere nuove risorse, anche per finanziare importanti progetti infrastrutturali.

Gli investimenti sulle infratrutture

La ricerca di nuovi capitali si inserisce in una fase in cui il Newcastle sta valutando importanti interventi sulle proprie infrastrutture. Ad agosto il club ha annunciato un investimento da 190 milioni di sterline per la realizzazione di un nuovo centro sportivo a Woolsington Hall, vicino all’aeroporto internazionale della città. L’obiettivo è trasferirsi nella nuova struttura per la stagione 2029/30.

Resta invece ancora aperta la questione dello stadio. La società deve scegliere tra la costruzione di un nuovo impianto e l’ampliamento dello storico St James’ Park. Secondo The Athletic, all’interno del club la preferenza sarebbe orientata verso la realizzazione di un nuovo stadio. Un progetto di questa portata richiederebbe risorse importanti, sia attraverso nuovi investimenti nel capitale sia tramite finanziamenti esterni. Secondo le valutazioni interne riportate dal quotidiano britannico, il Newcastle potrebbe arrivare a raggiungere un valore di circa 5 miliardi di sterline.

La possibile apertura a nuovi soci arriva inoltre dopo alcune decisioni del PIF sul fronte degli investimenti internazionali. Il fondo ha infatti interrotto il finanziamento di LIV Golf, progetto nel quale ha investito circa 5 miliardi di dollari, e si è ritirato da altre operazioni al di fuori dell’Arabia Saudita.

Le indiscrezioni alimentano anche le ipotesi di una possibile vendita totale del Newcastle. L’ipotesi attualmente sul tavolo sarebbe però per PIF quella di mantenere il controllo del club, facendo entrare nuovi investitori con una quota di minoranza.

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