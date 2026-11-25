Il Comune di Genova vuole accelerare sul progetto di riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris. Come riportato dal Secolo, l’obiettivo è pubblicare il bando di gara entro la fine del 2026 per arrivare all’aggiudicazione e alla consegna dei lavori entro il 31 marzo 2027. Una scadenza importante, in quanto Genova è tra le città presentate dalla FIGC alla UEFA per ospitare alcune delle partite degli Europei 2032.

Ad esprimersi sulle tempistiche è stato il segretario e direttore generale del Comune Pasquale Criscuolo. In questo momento è in corso la procedura per individuare il professionista che dovrà verificare il progetto di fattibilità tecnico-economica presentato da Genoa e Sampdoria. Una volta scelto, avrà 15 giorni di tempo per completare il lavoro, con un’eventuale proroga di altri cinque.

«Intanto stiamo preparando gli atti di gara, che dovranno includere la verifica del progetto: l’obiettivo è di pubblicare il bando entro l’anno, al più tardi nei primi giorni di gennaio, perché vogliamo aggiudicarla e consegnare i lavori entro il 31 marzo 2027, scadenza indicata dalla Uefa per mantenere viva la candidatura agli Europei 2032», ha spiegato Criscuolo.