Il progetto per il nuovo dello Stadio Olimpico Grande Torino, a cui si lega anche quello per il centro sportivo Robaldo, entra in una nuova fase. È, infatti, stato ottenuto ieri il via libera della Giunta comunale alla proposta presentata del Torino, e ora il Comune ha tutta l’intenzione di accelerare sull’iter per l’affidamento dei due impianti al club granata. Come riportato da Tuttosport, l’obiettivo è la primavera 2027 come traguardo della conclusione della procedura. Anche se, come detto dal sindaco Stefano Lo Russo, il prossimo passaggio è tutto nelle mani della società di Urbano Cairo, che dovrà presentare il progetto nella sua sostanza, sia sotto il profilo architettonico e urbanistico sia sotto quello economico-finanziario. Infatti, quella depositata il 9 novembre è solo una proposta e comprende alcune soluzioni per l’ammodernamento delle strutture, con interventi di entità differente. In tutto questo vanno tenuti da conto possibili sviluppi sul piano societario, come ammesso dallo stesso Cairo, che potrebbero portare alla cessione del Torino, che con uno stadio e un centro sportivo nuovi avrebbe sicuramente tutto un altro appeal sul mercato.

I tempi potrebbero essere piuttosto rapidi. «Tra 60 o al massimo 90 giorni possiamo anche concludere la procedura per la messa a bando dello stadio», ha spiegato il sindaco Stefano Lo Russo, soddisfatto per l’avanzamento dell’iter. Molto dipenderà però anche da quando il Torino presenterà la documentazione definitiva. Una volta ricevuta la documentazione, la Conferenza dei servizi decisoria si esprimerà sull’approvazione e sul rilascio delle autorizzazioni. Il bando e la concessione per 90 anni Lo step successivo è una gara pubblica, accessibile a tutti gli operatori interessati e della durata di 60 giorni. La procedura potrebbe quindi concludersi già tra marzo e aprile 2027. Il progetto prevede che il Torino ottenga lo stadio Grande Torino e il Robaldo in diritto di superficie per 90 anni. Una durata che, come precisato da Lo Russo, tiene conto delle nuove disposizioni di legge: «Sì, 90 anni e non 99, perché la nuova legge prevede un tetto massimo di 90 anni e non più di 99 come in passato». Il Torino sarà quindi chiamato a farsi carico degli investimenti necessari per la riqualificazione e l’ammodernamento delle strutture, oltre che delle spese di manutenzione e del canone previsto per la gestione. In cambio, potrà incassare i ricavi generati dalle attività legate ai due impianti e dai relativi sviluppi commerciali. Nel progetto è infatti prevista anche la realizzazione di nuove aree commerciali, insieme a un intervento di riqualificazione dello stadio.