L’iniziativa coinvolgerà importanti investitori internazionali, tra cui Apollo Sports Capital (azionista di maggioranza dell’Atletico Madrid), Ares Management (socio dell’Atletico), Arctos (socio dell’Atalanta), controllata da KKR , Blackstone , HPS Investment Partners , JP Morgan , Sixth Street e Stonepeak . Un progetto che in Italia vede il grande interesse di due città come Roma e Milano , quest’ultima spinta dal desiderio di Gerry Cardinale , fondatore di RedBird e proprietario del Milan , di portare la NBA nel capoluogo lombardo, come dichiarato apertamente anche negli ultimi giorni .

La NBA ha annunciato quest’oggi di voler contribuire a mobilitare almeno 10 miliardi di euro per la costruzione e la ristrutturazione di arene dedicate al basket e dei distretti dell’intrattenimento circostanti in tutta Europa , in vista del lancio di una nuova lega insieme alla federazione mondiale FIBA nel 2027 .

La NBA ha inoltre precisato che il programma è separato dal processo di selezione degli investitori destinati a diventare proprietari delle squadre nella nuova competizione europea. L’obiettivo è invece offrire ai potenziali club e ai gruppi proprietari accesso a capitali di lungo periodo e all’esperienza della lega nello sviluppo di impianti moderni.

l commissioner della NBA, Adam Silver, ha dichiarato che le arene moderne e i relativi progetti di sviluppo potrebbero aiutare le squadre a rafforzare il proprio business, migliorando al tempo stesso l’esperienza degli spettatori. «Vediamo un’opportunità significativa per aiutare i club a sviluppare strutture capaci di valorizzare le tradizioni uniche che caratterizzano il basket europeo, migliorando al contempo l’esperienza dei tifosi e attirando un numero molto maggiore di eventi dal vivo», ha affermato Silver in una nota.

Gli investitori hanno dichiarato di intravedere la possibilità di investire miliardi di euro nelle strutture sportive e in più ampi progetti infrastrutturali nelle città europee. A seconda delle condizioni locali, gli interventi potrebbero estendersi oltre le arene e comprendere abitazioni, uffici, ristoranti, negozi e spazi pubblici, ha spiegato la NBA. Gli impianti sarebbero progettati per diventare destinazioni fruibili durante tutto l’anno, ospitando concerti e altri eventi oltre alle partite di basket.