La NBA ha annunciato quest’oggi di voler contribuire a mobilitare almeno 10 miliardi di euro per la costruzione e la ristrutturazione di arene dedicate al basket e dei distretti dell’intrattenimento circostanti in tutta Europa, in vista del lancio di una nuova lega insieme alla federazione mondiale FIBA nel 2027.
L’iniziativa coinvolgerà importanti investitori internazionali, tra cui Apollo Sports Capital (azionista di maggioranza dell’Atletico Madrid), Ares Management (socio dell’Atletico), Arctos (socio dell’Atalanta), controllata da KKR, Blackstone, HPS Investment Partners, JP Morgan, Sixth Street e Stonepeak. Un progetto che in Italia vede il grande interesse di due città come Roma e Milano, quest’ultima spinta dal desiderio di Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e proprietario del Milan, di portare la NBA nel capoluogo lombardo, come dichiarato apertamente anche negli ultimi giorni.
La NBA ha inoltre precisato che il programma è separato dal processo di selezione degli investitori destinati a diventare proprietari delle squadre nella nuova competizione europea. L’obiettivo è invece offrire ai potenziali club e ai gruppi proprietari accesso a capitali di lungo periodo e all’esperienza della lega nello sviluppo di impianti moderni.
l commissioner della NBA, Adam Silver, ha dichiarato che le arene moderne e i relativi progetti di sviluppo potrebbero aiutare le squadre a rafforzare il proprio business, migliorando al tempo stesso l’esperienza degli spettatori. «Vediamo un’opportunità significativa per aiutare i club a sviluppare strutture capaci di valorizzare le tradizioni uniche che caratterizzano il basket europeo, migliorando al contempo l’esperienza dei tifosi e attirando un numero molto maggiore di eventi dal vivo», ha affermato Silver in una nota.
Gli investitori hanno dichiarato di intravedere la possibilità di investire miliardi di euro nelle strutture sportive e in più ampi progetti infrastrutturali nelle città europee. A seconda delle condizioni locali, gli interventi potrebbero estendersi oltre le arene e comprendere abitazioni, uffici, ristoranti, negozi e spazi pubblici, ha spiegato la NBA. Gli impianti sarebbero progettati per diventare destinazioni fruibili durante tutto l’anno, ospitando concerti e altri eventi oltre alle partite di basket.
Secondo la NBA, molte delle principali città europee non dispongono di arene al coperto con la capienza, i servizi di ospitalità e le infrastrutture mediatiche comunemente presenti negli impianti degli sport professionistici nordamericani.
L’entità definitiva e la struttura finanziaria di ciascun progetto dipenderanno dalle condizioni economiche locali, dai partner coinvolti e dalle opportunità di sviluppo. La NBA prevede che gli impegni complessivi di capitale supereranno nel tempo i 10 miliardi di euro, man mano che altri investitori aderiranno al gruppo.
Uno studio realizzato da The Sports Consultancy e citato dalla NBA ha stimato che la nuova lega potrebbe generare oltre 24 miliardi di euro di valore lordo in Europa nel corso dei suoi primi dieci anni, sostenere quasi 15.000 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno all’anno e attirare quasi 70 milioni di spettatori. Le proiezioni comprendono anche l’attività economica legata alla costruzione di nuove arene o alla ristrutturazione di quelle esistenti. La NBA ha infine dichiarato che proseguirà i colloqui con gli investitori, gli sviluppatori e i club interessati, mentre lavora alla definizione finale dell’iniziativa.