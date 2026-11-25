Il Napoli torna a muovere la propria classifica anche in Champions League. E la squadra di Massimiliano Allegri ha sfiorato una vera e propria impresa andando a un passo dalla vittoria all’Etihad di Manchester contro il City di Enzo Maresca.

Un punto che comunque conferma la possibilità del Napoli di poter dire ancora la sua in questa edizione della massima competizione europea per club e andare a caccia di un posto per i playoff nelle ultime tre giornate della League Phase. I partenopei dovranno vedersela con Brugge, Sabah e Viking. Impegni che sulla carta sono ampiamente alla portata del Napoli che ha come obiettivo quello di collezionare punti per qualificarsi nella migliore posizione possibile per i playoff. Intanto il club vede muoversi anche i ricavi UEFA derivanti dai risultati nella massima competizione europea per club.