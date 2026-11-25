«È la prima volta che ne parlo ma mi vergognavo di aver detto di no a un Paese come l’Italia» , ha raccontato Guardiola . « È uno dei miei più grandi onori che abbiano pensato a me per allenare la nazionale italiana ma sentivo di dovermi fermare. Se me ne avessero parlato anni prima, probabilmente avrei accettato . Ma all’epoca, con Paolo Maldini e Leonardo, mi sono reso conto che dovevo fermarmi. Avevo bisogno di più tempo per me stesso. Sono stato allenatore per 18 anni, allenando ogni tre giorni».

Pep Guardiola torna a parlare della proposta ricevuta in passato per diventare commissario tecnico della Nazionale italiana , ruolo che aveva rifiutato lo scorso luglio. Intervistato dall’ex campione brasiliano Romario sul suo canale YouTube, l’allenatore ha spiegato i motivi che lo hanno portato a dire di no alla Federcalcio, sottolineando come si sia trattato comunque di un grande riconoscimento.

Guardiola su Ancelotti e Cristiano Ronaldo

Nel corso dell’intervista si è parlato anche di Carlo Ancelotti, attuale ct del Brasile, e delle difficoltà legate alla gestione di una nazionale. Guardiola ha difeso il collega evidenziandone le qualità: «In nazionale il tempo è limitato. Lui si adatta a questi tempi più ristretti. Ma non potrei mai dubitare delle capacità di Carlo. È impossibile, perché lo conosco. È un leader nella gestione del gruppo. Dicono che sia il numero uno. L’ho affrontato, è molto intuitivo, intelligente nelle sue decisioni tattiche. Poi sa anche lui che se non vinci non duri».

Infine, Guardiola si è espresso su Cristiano Ronaldo e sul futuro dell’attaccante con la nazionale portoghese. Per Guardiola il campione portoghese merita un addio all’altezza della sua carriera: «Il Portogallo deve dargli l’addio che merita. Entrambe le parti devono impegnarsi affinché ci sia un finale degno della sua carriera. Cristiano non può lasciare la nazionale portoghese in questo modo, non possono permettere che Cristiano se ne vada così».