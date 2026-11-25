Fondata nel 2007 a San Piero Patti, in provincia di Messina, NVP è cresciuta fino a diventare una realtà attiva in oltre 10 Paesi , con più di 600 dipendenti e una presenza consolidata soprattutto in Italia e Spagna. Oggi ha cinque sedi in Italia, due in Spagna e una filiale commerciale a Dubai.

L’investimento prevede un significativo aumento di capitale e sarà realizzato in partnership con la famiglia Pintabona , che ha fondato NVP e continuerà a detenere la maggioranza, oltre a guidare la società dal punto di vista manageriale.

FSI investe in NVP , società italiana specializzata nella produzione audiovisiva in diretta di eventi sportivi e di intrattenimento . All’operazione ha partecipato anche SIMEST, come co-investitore. L’obbiettivo è quello di s ostenere la crescita dell’azienda e rafforzarne la presenza sui mercati internazionali.

Per svolgere queste attività l’azienda dispone di una flotta di 24 regie mobili , sei sistemi di regia trasportabili e due centri dedicati all’innovazione e alla produzione da remoto. Negli ultimi anni l’azienda ha inoltre investito nelle tecnologie cloud che permettono di gestire gli eventi a distanza e di ridurre costi e tempi di produzione.

Il suo lavoro riguarda soprattutto la produzione audiovisiva di eventi sportivi , ma anche l’intrattenimento e la moda. Tra i suoi clienti figurano Serie A, UEFA, WTA e Ferrari , oltre a diversi format televisivi e sfilate delle maison del lusso.

«NVP dimostra – dichiara Maurizio Tamagnini , Amministratore Delegato di FSI – che l’innovazione italiana può affermarsi ben oltre i confini nazionali. La famiglia Pintabona ha costruito una piattaforma che oggi porta in diretta i grandi eventi sportivi e di intrattenimento a milioni di spettatori in Europa. FSI accompagna imprese come questa nel salto di scala, attraverso acquisizioni, nuovi mercati e l’adozione di tecnologie sempre più avanzate, perché diventino protagoniste del proprio settore a livello internazionale».

L’ingresso punta a dare una nuova spinta allo sviluppo di NVP. Il progetto prevede nuove acquisizioni in un mercato ancora frammentato e l’ingresso in altri paesi. Nel mirino ci sono Europa, Medio Oriente e Nord Africa.

Anche Massimo Pintabona, Amministratore Delegato di NVP, ha commentato l’ingresso dei nuovi investitori: «L’ingresso di FSI e SIMEST nel capitale di NVP – dichiara Massimo Pintabona, Amministratore Delegato di NVP – rappresenta un passaggio importante nel nostro percorso di crescita e apre una nuova fase di sviluppo per il Gruppo. In questi anni abbiamo costruito una realtà industriale capace di competere sui principali mercati internazionali, investendo costantemente in innovazione, tecnologia e competenze. Questa partnership ci permetterà di accelerare la nostra strategia di espansione, cogliere nuove opportunità e rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento internazionale, mantenendo saldi i valori e la visione imprenditoriale che hanno guidato NVP fin dalla sua fondazione.»

Infine, Vera Veri, Direttore Equity e Investimenti Partecipativi di SIMEST, ha sottolineato il ruolo dell’operazione per la crescita dell’azienda: «Con questo investimento SIMEST affianca un’eccellenza imprenditoriale nata nel Mezzogiorno e oggi protagonista sui mercati internazionali, capace di coniugare innovazione, competenze specialistiche e una chiara vocazione globale. Il nostro contributo non si limita all’apporto di capitale: intendiamo accompagnare NVP con un sostegno strategico e istituzionale, favorendone il consolidamento nei mercati già presidiati e l’accesso a nuove opportunità di crescita oltre confine.»