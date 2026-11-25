Brignone ha riservato ai suoi fan un messaggio postato sui social esprimendo il suo ultimo desiderio sportivo: « Mi piacerebbe dare l’addio con una ultima gara. Vi farò sapere quando ».

« La gamba mi fa troppo male: ho deciso di non fare più le gare », con queste parole la campionessa dello sci italiano Federica Brignone ha annunciato il suo ritiro dalle gare.

Federica Brignone ha vinto due ori nelle ultime Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 quando alcuni mesi prima sembrava non poter gareggiare per un grave infortunio alla gamba. Quella stessa gamba che ora però la costringe ad annunciare il ritiro a 36 anni e dopo 10 medaglie, di cui quattro d’oro, fra Olimpiadi e Mondiali, 2 Coppe del Mondo dello sci alpino, altrettante nel Gigante, e un successo anche nelle categorie Discesa, SuperG e Combinata.