Come riporta Il Giorno, il giornalista sarà infatti protagonista di una missione insieme alla Fondazione Mission Bambini , con partenza prevista il prossimo 28 novembre. L’obiettivo è sostenere sul campo il programma Cuore di bimbi , attraverso il quale l’organizzazione si occupa di prevenzione e trattamento delle cardiopatie infantili .

Non si tratta della prima collaborazione tra Ravezzani e la Fondazione. Il loro rapporto è nato a Milano, dove il giornalista ha già prestato servizio come volontario nelle scuole, partecipando alle iniziative dedicate al contrasto della povertà educativa in qualità di tutor. Con questa nuova esperienza ha deciso di estendere il proprio impegno anche oltre i confini italiani, accompagnando Mission Bambini in un progetto internazionale e contribuendo a sensibilizzare il pubblico sulle attività portate avanti in Nepal.

Una scelta motivata dalla volontà di entrare direttamente in contatto con le realtà coinvolte nel progetto. «Ho scelto di partire per il Nepal perché credo che sostenere una causa significhi anche provare a conoscerla da vicino, incontrare le persone e le comunità a cui è rivolto questo impegno. Sarà un’esperienza importante, che mi permetterà di vedere con i miei occhi il lavoro di Mission Bambini e il valore dell’intervento dei medici che mettono le proprie competenze a disposizione dei bambini che ne hanno più bisogno. Spero di poter raccontare quello che vedrò e contribuire a far conoscere questa realtà, coinvolgendo altre persone in un progetto che merita di essere sostenuto», ha dichiarato Ravezzani.

Soddisfazione per il coinvolgimento del giornalista è stata espressa anche da Stefano Oltolini, Direttore Generale di Mission Bambini, che ha ricordato la precedente collaborazione nelle scuole milanesi: «Siamo felici che Fabio abbia scelto di accompagnarci in questa missione, dopo aver già condiviso con noi un’esperienza di volontariato nelle scuole di Milano. Il suo coinvolgimento rappresenta un’importante occasione per far conoscere anche sul nostro territorio il lavoro che portiamo avanti a favore dei bambini che vivono in contesti in cui l’accesso alle cure specialistiche è più difficile. Crediamo che la solidarietà possa partire dalle nostre comunità e che ciascuno, attraverso le proprie possibilità e competenze, possa contribuire a offrire a ogni bambino il diritto alla salute».