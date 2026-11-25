In attesa di scoprire chi fra Adriano Galliani e Giovanni Malagò (qui l’editoriale dello scorso weekend sul tema) riuscirà a spuntarla diventando il prossimo presidente della FIGC, la Lega Serie A – grande promotrice alle elezioni precedenti dell’ex numero uno del CONI con un fronte molto compatto – rischia di uscire da questa nuova tornata elettorale con una marcata spaccatura al proprio interno.
Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il massimo campionato italiano, oltre ad aver visto la fuoriuscita di alcuni club dal fronte Malagò – Atalanta e Inter in testa, più uno stuolo di indecisi fra cui compaiono anche Juventus e Milan – potrebbe vedere allargarsi le fratture al proprio interno in vista delle elezioni dei consiglieri federali.
La Serie A, infatti, esprime tre consiglieri federali. Nello scorso, e breve, mandato di Malagò questi erano Stefano Campoccia (Udinese), Giorgio Chiellini (Juventus) e Giuseppe Marotta (Inter). Tutti e tre si sono ricandidati anche in vista delle elezioni del 14 dicembre. Ma a questi si sono aggiunti anche il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani e il patron della Lazio Claudio Lotito, pronto così a tornare nel suo vecchio incarico.
Ma come funzionano le elezioni per i consiglieri federali? Ogni società di Serie A può esprimere una preferenza per un candidato. Nelle scorse elezioni, Chiellini aveva raccolto sette voti, Marotta sei. Ma questi arrivarono, come detto, in una condizione praticamente opposta a quella attuale. Il fronte, guidato dal presidente interista, pro Galliani potrebbe pagare la minoranza visto che i club che sostengono Malagò sono minimo 11, condizione necessaria per l’ex presidente di CONI e FIGC per presentare la propria candidatura, visto che serve l’appoggio di almeno una componente.
Per quanto riguarda Lotito, la Lazio non ha ancora espresso la sua preferenza per il prossimo presidente federale, così come fatto alle scorse elezioni quando fu l’unico club di Serie A ad astenersi. Ed è molto probabile che i biancocelesti possano continuare su questa strada. Ovviamente Lotito non può nascondere il suo legame con Galliani, sia per il lunghissimo rapporto fra i due e per la colleganza di partito, visto che entrambi sono al momento senatori di Forza Italia.
Fatto sta che la situazione è abbastanza delicata, anche solo per un fatto matematico. Proprio per questo non è escluso che alcune società mettano in atto un cosiddetto voto disgiunto: votando cioè per un candidato alla presidenza FIGC ma esprimendo la preferenza per un consiglieri anche non apertamente schierato con tale candidato. Un esempio sarebbe quello di votare Malagò come presidente federale e Marotta (come detto primo sostenitore di Galliani) alla carica di consigliere federale. Insomma, c’è bisogno di un capolavoro diplomatico.
Infine, ci sono altri 11 consiglieri federali – rappresentazione delle altre componenti – da eleggere. Qui i candidati sono 12, visto che Fabio Lozzi dell’Assoallenatori si è candidato per rappresentare una linea di discontinuità rispetto a quella dettata, orma da diversi anni, dal presidente Renzo Ulivieri. Non va dimenticato che l’AIAC e Lozzi hanno ancora aperti diversi procedimenti, sia in campo penale che civile, in seguito al commissariamento del comitato Lazio.