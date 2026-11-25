Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il massimo campionato italiano, oltre ad aver visto la fuoriuscita di alcuni club dal fronte Malagò – Atalanta e Inter in testa, più uno stuolo di indecisi fra cui compaiono anche Juventus e Milan – potrebbe vedere allargarsi le fratture al proprio interno in vista delle elezioni dei consiglieri federali .

La Serie A, infatti, esprime tre consiglieri federali. Nello scorso, e breve, mandato di Malagò questi erano Stefano Campoccia (Udinese), Giorgio Chiellini (Juventus) e Giuseppe Marotta (Inter). Tutti e tre si sono ricandidati anche in vista delle elezioni del 14 dicembre. Ma a questi si sono aggiunti anche il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani e il patron della Lazio Claudio Lotito, pronto così a tornare nel suo vecchio incarico.

Ma come funzionano le elezioni per i consiglieri federali? Ogni società di Serie A può esprimere una preferenza per un candidato. Nelle scorse elezioni, Chiellini aveva raccolto sette voti, Marotta sei. Ma questi arrivarono, come detto, in una condizione praticamente opposta a quella attuale. Il fronte, guidato dal presidente interista, pro Galliani potrebbe pagare la minoranza visto che i club che sostengono Malagò sono minimo 11, condizione necessaria per l’ex presidente di CONI e FIGC per presentare la propria candidatura, visto che serve l’appoggio di almeno una componente.

Per quanto riguarda Lotito, la Lazio non ha ancora espresso la sua preferenza per il prossimo presidente federale, così come fatto alle scorse elezioni quando fu l’unico club di Serie A ad astenersi. Ed è molto probabile che i biancocelesti possano continuare su questa strada. Ovviamente Lotito non può nascondere il suo legame con Galliani, sia per il lunghissimo rapporto fra i due e per la colleganza di partito, visto che entrambi sono al momento senatori di Forza Italia.