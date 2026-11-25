Situazione diversa per la Roma. I giallorossi nelle prime quattro giornate hanno raccolto quattro punti e sono in ventesima posizione. In Serie A, la formazione di Gasperini sta affrontando un ottimo momento e la trasferta rappresenta quindi un test importante per guadagnare punti preziosi e rilanciare il proprio percorso in Champions League.

Dove vedere Paris Saint Germain – Roma in tv e streaming ? I giallorossi tornano in campo nella League Phase della UEFA Champions League 2026/27 nella serata di mercoledì 25 ottobre , al Parco dei Principi di Parigi contro i campioni delle scorse due edizioni della competizione. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.00 , mentre la diretta su Prime Video prenderà il via dalle 19.30 .

PSG Roma dove vederla: diretta esclusiva su Prime Video

PSG Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su Prime Video. La piattaforma di Amazon detiene infatti i diritti per una partita del mercoledì di Champions League e e trasmetterà la sfida del Parco dei Principi, che vedrà Luis Enrique ritrovare la Roma, squadra che ha allenato nella stagione 2011/12, prima di trasferirsi al Barcellona.

La copertura comincerà alle ore 19.30, un’ora e mezza prima del calcio d’inizio previsto alle 21.00. La partita potrà essere seguita attraverso l’app di Prime Video su smart TV compatibili, dispositivi mobili, Amazon Fire TV e Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital, oltre che tramite browser.

Per assistere alla gara sarà necessario essere clienti Amazon Prime. Per i nuovi utenti resta disponibile la possibilità di usufruire del periodo di prova previsto dal servizio.

PSG-Roma, telecronaca e inviati

La telecronaca di PSG-Roma sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video spazio invece all’ex arbitro Gianpaolo Calvarese.

In diretta dallo stadio ci saranno Giulia Mizzoni, Fabio Cannavaro, Miralem Pjanic e Claudio Marchisio, protagonisti delle analisi e degli approfondimenti prima del calcio d’inizio.

Al termine della sfida, dalle 23.30, spazio all’Highlights Show con Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Cristian Brocchi, che analizzeranno quanto accaduto al Parco dei Principi e le altre partite della giornata di Champions League.

Gli highlights di PSG-Roma e delle gare disputate tra martedì 24 e mercoledì 25 novembre saranno inoltre disponibili on demand dalle ore 23.00 di mercoledì.

PSG-Roma, su Prime Video anche Prime Vision

Per la partita sarà disponibile anche Prime Vision, il feed alternativo di Prime Video arricchito da funzionalità basate sull’intelligenza artificiale e da grafiche in realtà aumentata.

Tra gli strumenti previsti ci saranno una mappa tattica con la posizione in tempo reale dei 22 calciatori, la Momentum Bar per mostrare l’inerzia della partita e statistiche avanzate su velocità, expected goals e prestazioni individuali. A queste si aggiungeranno l’indicazione delle possibili linee di passaggio e i player tag per identificare più rapidamente i protagonisti dell’azione.

Gli utenti potranno inoltre utilizzare X-Ray, disponibile su web, mobile e Smart TV attraverso Fire TV Stick, per consultare statistiche Opta, formazioni e momenti principali dell’incontro.

Con Recap Rapido, chi si collegherà a gara già iniziata potrà invece vedere in pochi secondi gli eventuali gol segnati prima di essere portato automaticamente alla diretta. La funzione Momenti Chiave, disponibile su Smart TV e Fire TV, consentirà infine di tornare rapidamente a gol, espulsioni, rigori e altri episodi decisivi.