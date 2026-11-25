Dove vedere Paris Saint Germain–Roma in tv e streaming? I giallorossi tornano in campo nella League Phase della UEFA Champions League 2026/27 nella serata di mercoledì 25 ottobre, al Parco dei Principi di Parigi contro i campioni delle scorse due edizioni della competizione. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.00, mentre la diretta su Prime Video prenderà il via dalle 19.30.
Una sfida di grande fascino per la Roma di Gian Piero Gasperini, che affronta una delle squadre più forti in Europa degli ultimi anni nella quinta giornata della competizione. La formazione di Luis Enrique si trova in testa alla classifica a punteggio pieno dopo aver vinto tutte le prime quattro partite della fase campionato.
Situazione diversa per la Roma. I giallorossi nelle prime quattro giornate hanno raccolto quattro punti e sono in ventesima posizione. In Serie A, la formazione di Gasperini sta affrontando un ottimo momento e la trasferta rappresenta quindi un test importante per guadagnare punti preziosi e rilanciare il proprio percorso in Champions League.
PSG Roma dove vederla: diretta esclusiva su Prime Video
PSG Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su Prime Video. La piattaforma di Amazon detiene infatti i diritti per una partita del mercoledì di Champions League e e trasmetterà la sfida del Parco dei Principi, che vedrà Luis Enrique ritrovare la Roma, squadra che ha allenato nella stagione 2011/12, prima di trasferirsi al Barcellona.
La copertura comincerà alle ore 19.30, un’ora e mezza prima del calcio d’inizio previsto alle 21.00. La partita potrà essere seguita attraverso l’app di Prime Video su smart TV compatibili, dispositivi mobili, Amazon Fire TV e Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital, oltre che tramite browser.
Per assistere alla gara sarà necessario essere clienti Amazon Prime. Per i nuovi utenti resta disponibile la possibilità di usufruire del periodo di prova previsto dal servizio.
PSG-Roma, telecronaca e inviati
La telecronaca di PSG-Roma sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video spazio invece all’ex arbitro Gianpaolo Calvarese.
In diretta dallo stadio ci saranno Giulia Mizzoni, Fabio Cannavaro, Miralem Pjanic e Claudio Marchisio, protagonisti delle analisi e degli approfondimenti prima del calcio d’inizio.
Al termine della sfida, dalle 23.30, spazio all’Highlights Show con Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Cristian Brocchi, che analizzeranno quanto accaduto al Parco dei Principi e le altre partite della giornata di Champions League.
Gli highlights di PSG-Roma e delle gare disputate tra martedì 24 e mercoledì 25 novembre saranno inoltre disponibili on demand dalle ore 23.00 di mercoledì.
PSG-Roma, su Prime Video anche Prime Vision
Per la partita sarà disponibile anche Prime Vision, il feed alternativo di Prime Video arricchito da funzionalità basate sull’intelligenza artificiale e da grafiche in realtà aumentata.
Tra gli strumenti previsti ci saranno una mappa tattica con la posizione in tempo reale dei 22 calciatori, la Momentum Bar per mostrare l’inerzia della partita e statistiche avanzate su velocità, expected goals e prestazioni individuali. A queste si aggiungeranno l’indicazione delle possibili linee di passaggio e i player tag per identificare più rapidamente i protagonisti dell’azione.
Gli utenti potranno inoltre utilizzare X-Ray, disponibile su web, mobile e Smart TV attraverso Fire TV Stick, per consultare statistiche Opta, formazioni e momenti principali dell’incontro.
Con Recap Rapido, chi si collegherà a gara già iniziata potrà invece vedere in pochi secondi gli eventuali gol segnati prima di essere portato automaticamente alla diretta. La funzione Momenti Chiave, disponibile su Smart TV e Fire TV, consentirà infine di tornare rapidamente a gol, espulsioni, rigori e altri episodi decisivi.
PSG Roma dove vederla – tutte le informazioni
- Partita: PSG-Roma
- Competizione: UEFA Champions League 2026/27 – quinta giornata
- Data: mercoledì 25 novembre 2026
- Stadio: Parco dei Principi, Parigi
- Calcio d’inizio: ore 21.00
- Diretta: Prime Video
- Prepartita: dalle ore 19.30
- Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini
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