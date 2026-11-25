Ma dove vedere Inter Stoccarda in tv e streaming? La partita sarà trasmessa in diretta su Sky, che detiene i diritti di trasmissione della quasi totalità degli incontri della Champions League 2026/27.

La squadra di Cristian Chivu arriva all’appuntamento dopo due vittorie europee consecutive, contro Shakhtar Donetsk e Feyenoord. L’obbiettivo è sfruttare il fattore campo per conquistare altri tre punti per avvicinarsi alle prime otto posizioni, che garantiscono l’accesso diretto agli ottavi di finale. Di fronte ci sarà lo Stoccarda che precede l’Inter di un punto in classifica, con sette punti conquistati nelle prime quattro giornate. Sarà inoltre la prima volta che le due squadre si affrontano ufficialmente e non in amichevole.

La UEFA Champions League 2026/27 torna protagonista mercoledì 25 novembre con la quinta giornata della fase campionato. Tra le formazioni italiane impegnate nella competizione ci sarà l’ Inter , che affronterà in casa lo Stoccarda allo stadio San Siro di Milano. Il calcio d’inizio della sfida è fissato per le ore 21.00.

Inter Stoccarda dove vederla in tv – La Champions League è su Sky

La sfida tra Inter e Stoccarda sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252 e Sky Sport 4K come indicato dalla programmazione dell’emittente. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00, con telecronaca affidata a Fabio Caressa, affiancato da Beppe Bergomi al commento tecnico.

La pay-tv di Comcast trasmette in esclusiva 185 delle 203 partite della UEFA Champions League 2026/27, accompagnando gli appassionati lungo tutta la stagione europea, dalla fase campionato agli incontri a eliminazione diretta, fino alla finale in programma il 5 giugno 2027 allo stadio Metropolitano di Madrid.

La programmazione di Sky comprende le sfide delle quattro formazioni italiane impegnate nella competizione – Inter, Napoli, Roma e Como – oltre ai principali incontri tra le grandi squadre europee. L’offerta è arricchita da approfondimenti, analisi, interviste e collegamenti dagli stadi, oltre alla possibilità di seguire più incontri contemporaneamente attraverso Diretta Gol.

La copertura delle competizioni UEFA comprende inoltre tutte le partite di Europa League e Conference League, confermando Sky come uno dei principali punti di riferimento per seguire il calcio europeo.

Inter Stoccarda dove vederla in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Inter Stoccarda sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky.

Per accedere alla trasmissione sarà sufficiente utilizzare l’applicazione Sky Go, disponibile sui dispositivi compatibili, tra cui smartphone, tablet e computer, effettuando l’accesso con le proprie credenziali.

In questo modo sarà possibile seguire la partita anche lontano dal televisore, senza perdere gli appuntamenti della Champions League.

Inter Stoccarda dove vederla in tv e streaming gratis

Inter Stoccarda non sarà trasmessa gratuitamente in diretta televisiva. La sfida sarà infatti riservata agli abbonati Sky, così come gli altri incontri delle squadre italiane trasmessi dall’emittente nella Champions League 2026/27.

La programmazione in chiaro riguarda invece una selezione di incontri tra formazioni straniere, con una partita per giornata. Per seguire l’Inter in diretta sarà quindi necessario disporre di un abbonamento Sky con il pacchetto sportivo previsto.