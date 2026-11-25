Il Black Friday è uno degli appuntamenti più conosciuti nel calendario commerciale internazionale. Nato negli Stati Uniti e successivamente diffusosi in numerosi altri Paesi, tra cui l’Italia, è oggi sinonimo di sconti, promozioni e offerte speciali su un’ampia gamma di prodotti, dall’elettronica all’abbigliamento, fino agli articoli sportivi.
Ma cos’è esattamente il Black Friday e perché si chiama così? L’espressione, che letteralmente significa “venerdì nero”, ha una storia più particolare di quanto si possa immaginare. La sua origine non è infatti direttamente legata agli sconti, ma a un fenomeno che coinvolgeva il commercio, il traffico cittadino e persino il football americano.
Cos’è il Black Friday e quando si celebra?
Il Black Friday è una giornata dedicata alle promozioni commerciali che si svolge tradizionalmente il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento (Thanksgiving), festività celebrata negli Stati Uniti il quarto giovedì di novembre. La data cambia quindi ogni anno, ma l’appuntamento cade sempre tra il 23 e il 29 novembre.
Nel 2026 il Black Friday si celebra venerdì 27 novembre, mentre il Giorno del Ringraziamento è fissato per giovedì 26 novembre. Negli Stati Uniti, il Black Friday segna tradizionalmente l’inizio della stagione degli acquisti natalizi, rappresentando un’occasione commerciale importante per negozi fisici e piattaforme di e-commerce.
Con il passare degli anni, il fenomeno si è esteso anche all’Europa e all’Italia. Molti operatori hanno inoltre ampliato la durata delle promozioni, trasformando la singola giornata in una settimana o addirittura in un periodo più lungo di offerte.
Perché si chiama Black Friday? L’origine del nome
L’espressione Black Friday non nasce come iniziativa pubblicitaria. La spiegazione più accreditata dell’utilizzo del termine per indicare il venerdì successivo al Thanksgiving risale alla Philadelphia degli anni Cinquanta e Sessanta.
In quel periodo, la città della Pennsylvania registrava un aumento eccezionale del traffico e dell’afflusso di persone nel giorno successivo al Ringraziamento.
Migliaia di cittadini e visitatori raggiungevano il centro per effettuare acquisti, approfittando dell’inizio della stagione commerciale natalizia. La presenza contemporanea di automobilisti, pedoni e clienti nei negozi provocava congestioni e notevoli difficoltà nella gestione dell’ordine pubblico.
Secondo la ricostruzione storica più diffusa, furono proprio gli agenti della polizia di Philadelphia a utilizzare l’espressione “Black Friday” per descrivere una giornata particolarmente difficile da gestire, caratterizzata da traffico intenso e grandi folle. Il nome aveva dunque inizialmente un’accezione negativa, molto diversa dal significato promozionale che gli viene attribuito oggi.
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Il legame tra Black Friday e football americano
Un aspetto meno conosciuto della storia del Black Friday riguarda proprio lo sport e, in particolare, il football americano universitario. A Philadelphia si disputava tradizionalmente l’Army-Navy Game, la sfida tra le squadre delle accademie militari statunitensi, Army Black Knights e Navy Midshipmen.
La partita, che in quel periodo si teneva spesso il sabato successivo al Thanksgiving, attirava in città numerosi tifosi e visitatori provenienti da altre zone degli Stati Uniti. L’arrivo degli appassionati di football si aggiungeva quindi all’afflusso dei consumatori diretti nei negozi, contribuendo a rendere particolarmente complessa la gestione del traffico e della sicurezza.
Questa sovrapposizione tra shopping natalizio e grande evento sportivo contribuì alla diffusione dell’espressione Black Friday tra gli agenti di polizia e, successivamente, tra i cittadini.
Il collegamento con il football americano rappresenta quindi uno degli elementi storici che aiutano a spiegare l’origine del nome, anche se il Black Friday non nacque come iniziativa legata direttamente allo sport.
Perché il Black Friday è associato ai conti delle aziende?
Esiste anche un’altra spiegazione, molto conosciuta, secondo cui il nome Black Friday deriverebbe dal linguaggio della contabilità aziendale.
Tradizionalmente, nella contabilità statunitense, le perdite venivano indicate in rosso, mentre gli utili erano registrati in nero.
Secondo questa interpretazione, il Black Friday sarebbe il giorno nel quale i commercianti, grazie all’aumento delle vendite, passavano “dal rosso al nero”, cioè da una situazione di perdita a una di profitto.
Si tratta però di una ricostruzione affermatasi successivamente, soprattutto attraverso la comunicazione commerciale, e non dell’origine storica più accreditata dell’espressione.
Il riferimento ai conti aziendali ha comunque contribuito a trasformare un termine inizialmente negativo in un simbolo delle opportunità commerciali e dell’aumento delle vendite.
Il Black Friday e il mercato degli articoli sportivi
Oggi il Black Friday interessa praticamente tutti i principali settori del commercio, compreso quello dello sport.
Tra i prodotti coinvolti nelle promozioni rientrano abitualmente abbigliamento tecnico, scarpe da running, attrezzature per il fitness, articoli per il calcio e dispositivi dedicati all’attività fisica.
Anche i grandi marchi dello sportswear e i rivenditori specializzati utilizzano questo appuntamento per proporre campagne promozionali, affiancando alle vendite nei negozi fisici quelle attraverso i canali digitali.
Per le aziende che operano nel settore sportivo, il Black Friday rappresenta un’occasione per incrementare i volumi di vendita, promuovere nuove collezioni e raggiungere un pubblico più ampio in vista del periodo natalizio.
Il fenomeno si inserisce inoltre nella crescente importanza dell’e-commerce per l’industria dello sport, dove le piattaforme online costituiscono uno dei principali canali di distribuzione dei prodotti.
Qual è la differenza tra Black Friday e Cyber Monday?
Al Black Friday è legato anche un altro appuntamento commerciale, il Cyber Monday, che si celebra il lunedì successivo al Giorno del Ringraziamento.
A differenza del Black Friday, nato nel contesto dei negozi fisici, il Cyber Monday è stato introdotto nel 2005 come iniziativa promozionale specificamente dedicata agli acquisti online.
Nel 2026 il Cyber Monday cade lunedì 30 novembre, tre giorni dopo il Black Friday.
Con lo sviluppo dell’e-commerce, tuttavia, la distinzione tra i due eventi si è progressivamente attenuata: oggi molte aziende propongono offerte online durante entrambi gli appuntamenti, spesso all’interno di campagne promozionali che durano diversi giorni.
Il Black Friday è così diventato un fenomeno commerciale internazionale, molto distante dalle sue origini nella Philadelphia del secolo scorso, ma ancora legato a una denominazione nata dall’incontro tra acquisti, vita cittadina e grandi eventi sportivi.