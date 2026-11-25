Il Black Friday è uno degli appuntamenti più conosciuti nel calendario commerciale internazionale. Nato negli Stati Uniti e successivamente diffusosi in numerosi altri Paesi, tra cui l’Italia, è oggi sinonimo di sconti, promozioni e offerte speciali su un’ampia gamma di prodotti, dall’elettronica all’abbigliamento, fino agli articoli sportivi.

Ma cos’è esattamente il Black Friday e perché si chiama così? L’espressione, che letteralmente significa “venerdì nero”, ha una storia più particolare di quanto si possa immaginare. La sua origine non è infatti direttamente legata agli sconti, ma a un fenomeno che coinvolgeva il commercio, il traffico cittadino e persino il football americano.