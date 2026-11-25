Prosegue fino a lunedì 7 dicembre la promo lanciata da DAZN per il Black Friday 2026, con sconti fino al 50% sui prezzi degli abbonamenti. Lunedì 23 novembre la piattaforma di streaming sportivo, che in Italia trasmette tutte le dieci partite di Serie A per ogni giornata, ha annunciato una promozione che coinvolge tutti e cinque i principali pacchetti disponibili in Italia, con tariffe ridotte per chi sottoscrive un piano annuale con pagamento dilazionato. Le offerte saranno disponibili riguardano i seguenti pacchetti: Sports

Goal

MyClubPass

Full

Family Gli sconti saranno applicati per tutte le dodici mensilità previste dall’abbonamento, con prezzi che partiranno da 7,99 euro al mese. La promozione consentirà dunque di accedere ai contenuti sportivi della piattaforma a condizioni più vantaggiose rispetto ai prezzi ordinari, con formule differenti in base alle competizioni che si intendono seguire e alle modalità di visione.

Black Friday DAZN 2026: tutti gli sconti e i prezzi degli abbonamenti Nel dettaglio, ecco gli sconti previsti da DAZN per il Black Friday 2026, con il confronto tra i prezzi ordinari e quelli promozionali: Piano Prezzo ordinario Prezzo Black Friday Sconto Sports 11,99 €/mese 7,99 €/mese 33% Goal 13,99 €/mese 9,99 €/mese 29% MyClubPass 29,99 €/mese 14,99 €/mese 50% Full 36,99 €/mese 19,99 €/mese 46% Family 61,99 €/mese 39,99 €/mese 35% Tutti i prezzi si riferiscono ai piani annuali con pagamento dilazionato in dodici rate mensili. Non si tratta quindi di abbonamenti mensili senza vincoli, ma di formule che prevedono un impegno contrattuale di dodici mesi.

DAZN Family con HBO Max: cosa comprende il piano da 39,99 euro al mese Tutta la Serie A e il catalogo di film e serie TV di HBO Max in un unico abbonamento. È quanto offre DAZN Family, che con il Black Friday scende da 61,99 a 39,99 euro al mese per dodici mesi. Il risparmio è di 22 euro al mese, pari a 264 euro nell’arco dell’anno, il più alto in valore assoluto tra i cinque piani in promozione. Il piano Family comprende tutte le partite di Serie A, l’intera Serie B, LaLiga e il resto del catalogo sportivo di DAZN. A questi contenuti si aggiunge HBO Max Base con pubblicità, il piano che dà accesso a film, serie TV e programmi di intrattenimento con interruzioni pubblicitarie. Per quanto riguarda lo sport, Family offre lo stesso catalogo di DAZN Full. La differenza sta nelle modalità di visione: con DAZN Family si possono seguire gli eventi sportivi su due dispositivi in contemporanea anche se collegati a reti Internet diverse, secondo le condizioni dell’abbonamento.

DAZN Full: tutta la Serie A a 19,99 euro al mese con il Black Friday Con il Black Friday, DAZN Full passa da 36,99 a 19,99 euro al mese per dodici mesi. Lo sconto è di circa il 46% e vale 204 euro nell’arco dell’anno. Il costo complessivo dell’abbonamento è di 239,88 euro, suddiviso in dodici rate mensili. Il piano comprende tutte le dieci partite di Serie A per ogni giornata, oltre all’intera Serie B, a LaLiga e alle altre competizioni calcistiche disponibili su DAZN. L’abbonamento dà accesso anche al resto del catalogo sportivo della piattaforma, dal basket al volley, fino agli sport da combattimento e agli eventi trasmessi dai canali Eurosport. Si possono registrare fino a sei dispositivi e seguirne due in contemporanea, purché siano collegati alla stessa rete Internet domestica.

DAZN MyClubPass: cosa comprende il piano da 14,99 euro al mese Lo sconto più elevato in termini percentuali riguarda DAZN MyClubPass, il pacchetto che permette di seguire tutte le partite di Serie A di una sola squadra. Per il Black Friday il prezzo scenderà da 29,99 a 14,99 euro al mese per dodici mesi, con una riduzione del 50%. Il risparmio complessivo sarà quindi pari a 180 euro nell’arco dell’anno. MyClubPass è pensato per i tifosi interessati a seguire esclusivamente la propria squadra del cuore, senza dover sottoscrivere un abbonamento che comprenda l’intero campionato. Il piano permette di vedere tutte le partite di Serie A del club selezionato, sia in casa sia in trasferta, comprese quelle trasmesse in esclusiva da DAZN. La squadra viene scelta al momento dell’attivazione e non può essere modificata durante il periodo contrattuale. Per quanto riguarda le modalità di visione, è consentito l’utilizzo contemporaneo di due dispositivi collegati alla stessa rete Internet domestica.

DAZN Goal: cosa comprende il piano da 9,99 euro al mese Il pacchetto DAZN Goal passerà da 13,99 a 9,99 euro al mese per dodici mesi, con un risparmio complessivo di 48 euro nell’arco dell’abbonamento. È la formula rivolta agli appassionati di calcio che non intendono sottoscrivere il pacchetto completo per seguire tutte le partite della Serie A. Il piano comprende infatti: Tre partite di Serie A per ogni giornata , quelle trasmesse in co-esclusiva.

, quelle trasmesse in co-esclusiva. Tutte le partite della Serie B .

. LaLiga spagnola .

. Altre competizioni di calcio internazionale disponibili nel catalogo DAZN. Anche in questo caso è prevista la possibilità di utilizzare due dispositivi contemporaneamente, collegati alla stessa rete Internet domestica.

DAZN Sports: cosa comprende il piano da 7,99 euro al mese Il pacchetto DAZN Sports sarà disponibile a 7,99 euro al mese per dodici mesi, rispetto al prezzo ordinario di 11,99 euro. Il risparmio complessivo nell’arco dell’anno sarà dunque pari a 48 euro. Si tratta del piano dedicato agli appassionati degli sport diversi dal calcio, con accesso a un’ampia selezione di competizioni nazionali e internazionali. Tra i contenuti disponibili figurano il volley italiano e internazionale, il basket, una selezione di incontri della NFL, gli sport da combattimento e gli eventi trasmessi dai canali Eurosport, secondo i diritti e la programmazione disponibili sulla piattaforma. Il piano consente la visione su due dispositivi contemporaneamente, purché collegati alla stessa rete Internet domestica. Non comprende invece l’accesso alle partite della Serie A maschile.