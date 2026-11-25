Il provvedimento arriva dopo la conclusione positiva della Conferenza dei servizi, che ha esaminato il piano avanzato dalla società riconducibile all’imprenditore statunitense Gregory Vaughn e a sua moglie Paola Leone . L’operazione prevede un investimento complessivo superiore a 240 milioni di euro , destinato alla valorizzazione dei due principali impianti sportivi della città.

Un nuovo passo avanti per il futuro degli impianti sportivi di Bari . La giunta comunale ha approvato la delibera con cui viene dichiarato il pubblico interesse della proposta di partenariato pubblico-privato per la riqualificazione e l’ammodernamento degli stadi San Nicola e Della Vittoria , presentata lo scorso 26 settembre dalla società Stadio&Co Srl.

Con l’approvazione della delibera, la proposta di Stadio&Co supera una prima fase dell’iter amministrativo. Restano tuttavia diversi passaggi prima di poter arrivare all’approvazione del progetto e all’eventuale affidamento della concessione. La società dovrà ora predisporre e presentare la documentazione necessaria per definire nel dettaglio gli interventi previsti sui due impianti e la loro sostenibilità economico-finanziaria.

Il progetto si inserisce anche nel percorso che guarda ai Campionati Europei di calcio del 2032 , che saranno ospitati da Italia e Turchia. L’ammodernamento del San Nicola potrebbe infatti rappresentare un elemento importante per le ambizioni della città pugliese in vista della manifestazione. «La palla, ora, passa al soggetto privato per raggiungere questo ambizioso traguardo, con un occhio anche ad Euro 2032», ha concluso Leccese.

«Con la dichiarazione di pubblico interesse l’amministrazione ha formalizzato l’intenzione di voler intraprendere il percorso di valorizzazione dei nostri principali impianti sportivi», ha dichiarato il sindaco di Bari, Vito Leccese . «Adesso – ha proseguito il primo cittadino – spetta al proponente presentare una proposta progettuale strutturata e sorretta da tutte le garanzie richieste dalla normativa. L’impegno da parte nostra è confermato dalla disponibilità a sostenere una parte dell’intervento».

La dichiarazione di pubblico interesse rappresenta un passaggio significativo nell’iter amministrativo, ma non equivale ancora all’approvazione definitiva del progetto né all’affidamento della concessione. Il Comune ha infatti chiarito che il soggetto proponente dovrà ora completare la documentazione tecnica, economica e finanziaria necessaria per proseguire il percorso.

Vaughn e Leone: «Impegno concentrato sulla documentazione necessaria»

Soddisfazione è stata espressa anche dai promotori dell’iniziativa, Gregory Vaughn e Paola Leone, che hanno accolto positivamente la decisione della giunta comunale. «Siamo felici per la dichiarazione di pubblico interesse e, soprattutto, per il proficuo e costruttivo lavoro sviluppato insieme al Comune di Bari in questi due mesi», hanno dichiarato. I due imprenditori hanno quindi confermato la volontà di proseguire nell’iter amministrativo, concentrandosi sui passaggi necessari per arrivare alla definizione della proposta.

«Il nostro impegno sarà concentrato nel produrre la documentazione di dettaglio necessaria per addivenire al traguardo finale: il piano di fattibilità tecnica ed economica del nostro progetto, la bozza di convenzione e un piano economico finanziario asseverato», hanno concluso.