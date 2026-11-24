Nuove strategie di investimento e un rinnovato assetto di governance per la holding di Tommaso Giulini. L’imprenditore milanese, presidente e azionista di maggioranza del Cagliari, ha avviato un percorso di trasformazione della società attraverso cui gestisce le proprie partecipazioni, con l’obiettivo di ampliare il raggio d’azione delle sue attività imprenditoriali.

Come emerge dai documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza, il progetto prevede una riorganizzazione della holding, che controlla tra le altre società anche il club rossoblù, attraverso una revisione della struttura organizzativa e l’ingresso di nuove figure professionali funzionali allo sviluppo delle attività di investimento.