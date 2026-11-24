Questa mattina, il tennista Jannik Sinner è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico al ginocchio destro in Finlandia,. L’operazione effettuata dal professore Lasse Lempainen ha riguardato l’allungamento della banda iliotibiale.

Secondo quanto dichiarato anche dal medico altoatesino Herbert Schönhuber a Rai Sudtirol, questo metodo rappresentava la soluzione meno invasiva e meno stressante per risolvere in modo definitivo i persistenti disturbi del tennista. L’intervento è stato effettuato a meno di 24 ore dal viaggio con cui Sinner si è recato da Bolzano, tramite volo privato, nella città finlandese Turku, sede del professore Lempainen che ha effettuato l’intervento.