Questa mattina, il tennista Jannik Sinner è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico al ginocchio destro in Finlandia,. L’operazione effettuata dal professore Lasse Lempainen ha riguardato l’allungamento della banda iliotibiale.
Secondo quanto dichiarato anche dal medico altoatesino Herbert Schönhuber a Rai Sudtirol, questo metodo rappresentava la soluzione meno invasiva e meno stressante per risolvere in modo definitivo i persistenti disturbi del tennista. L’intervento è stato effettuato a meno di 24 ore dal viaggio con cui Sinner si è recato da Bolzano, tramite volo privato, nella città finlandese Turku, sede del professore Lempainen che ha effettuato l’intervento.
Secondo fonti mediche il tennista italiano, che è fuori dal torneo vinto di Wimbledon, dovrebbe tornare in campo fra circa tre mesi, quindi saltano gli Australian Open e la maggior parte della prossima stagione tennistica sul cemento.