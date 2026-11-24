Quella finale fu decisa ai tempi supplementari grazie al gol Pape Gueye al 94° minuto. Ma prima della fine dei tempi regolamentari, il Senegal aveva abbandonato il campo per 14 minuti dopo l’assegnazione di un calcio di rigore in favore del Marocco negli ultimi minuti di gioco, sbagliato poi da Brahim Diaz . Per protesta, diversi calciatori del Senegal erano rientrati negli spogliatoi per protesta, prima che la partita riprendesse.

Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha deciso oggi di reintegrare il Senegal come vincitore della Coppa d’Africa 2025 . Viene quindi ristabilito il verdetto del campo, che era stato ribaltato in favore del Marocco , paese che ospitava quella edizione, da parte della Confederazione Africana (CAF) .

Il giudizio della Commissione d’Appello della CAF che ha ribaltato il verdetto del campo due mesi dopo con la decisione la squadra avesse perso la partita a tavolino per aver abbandonato il terreno di gioco. La decisione aveva ribaltato il risultato, assegnando al Marocco la vittoria per 3-0 a tavolino e di conseguenza il trofeo. Il procedimento era stato avviato il 25 marzo, ma l’udienza si era tenuta soltanto l’8 ottobre.

Oggi però il TAS, presieduto dall’esperto francese di diritto sportivo Gerald Simon e composto anche dal professore italiano di diritto internazionale Luigi Fumagalli e dall’avvocato e docente di diritto Ulrich Haas, dell’Università di Zurigo, ha stabilito che «l’arbitro non ha commesso alcun errore di diritto», come dichiarato dal segretario generale del TAS, Matthieu Reeb, riportando quindi la coppa al Senegal.