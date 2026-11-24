Chi ha la media spettatori più alta in Serie A? Il campionato 2026/27 ha superato abbondantemente la metà del girone d’andata e anche per questa stagione Calcio e Finanza continua a seguire passo passo l’andamento della competizione sugli spalti. Lo scorso anno, il massimo campionato italiano si è chiuso con una media di 30.082 spettatori per ogni gara, con un tasso di riempimento degli stadi pari al 83,85%. Un dato importante, che le società si augurano di replicare e addirittura migliorare nella nuova edizione della competizione. Dopo il successo nella stagione 2024/25, il Milan ha conquistato la vetta della classifica anche nella stagione 2025/26, concludendo il campionato davanti all’Inter per appena 70 spettatori in più di media a partita. Le due milanesi – seppur con risultati sportivi diametralmente opposti – hanno raccolto il maggior numero di tifosi, mentre in termini di riempimento il primo posto se lo è aggiudicato la Juventus, che ha toccato quasi quota 98%.

Un dato, quello delle presenze, che ricade sui bilanci delle società, dato che quella dei “ricavi da stadio” rimane una delle voci principali del conto economico insieme ai diritti televisivi e ai ricavi commerciali, ma che riguarda anche la distribuzione dei ricavi da diritti televisivi del campionato. Tornando allo scorso anno, la Serie A h chiuso la stagione 2025/26 con oltre 30mila spettatori di media per la terza stagione consecutiva: non succedeva da fine anni ‘90, quando furono proprio tre le annate chiuse oltre i 30mila spettatori (media di 31.223 spettatori nel 1997/98, 30.762 nel 1998/99 e 30.025 nel 1999/2000). Serie A spettatori 2026 2027 – L’Inter mantiene la vetta, la Lazio cresce Guardando alla classifica spettatori stilata da Calcio e Finanza per la Serie A 2026/27, il turno appena andato in scena ha confermato la supremazia dell’Inter in questa prima parte di stagione, con il Milan che rimane secondo a circa 400 spettatori medi di distanza. I nerazzurri si confermano così in testa a questa speciale classifica e la sfida tra le due milanesi si è spostata recentemente verso l’alto grazie al recente ampliamento della capienza del Meazza. Rispetto ai nerazzurri, va ricordato che il Milan concluderà la stagione con una partita in più giocata con un numero superiore di posti. Inter e Milan sono seguite dalla Roma per il momento, con poco meno di 66mila spettatori medi nelle uscite interne finora. I giallorossi sono saldi al terzo posto e staccano Napoli e Juventus, rispettivamente quarta e quinta in graduatoria e con i partenopei che superano mediamente i 45mila spettatori. Le due formazioni staccano a loro volta le inseguitrici, a cominciare dal Genoa sesto oltre 30mila spettatori medi. Rimane il flop della Lazio, che a causa della protesta dei tifosi nei confronti del proprietario Claudio Lotito sta facendo registrare una media appena superiore alle 12mila presenze all’Olimpico di Roma, posizionandosi al quartultimo posto in Serie A. Tuttavia, va sottolineato un trend in crescita per i biancocelesti, spinti sicuramente dai risultati incredibili che attualmente li stanno mantenendo al primo posto in classifica in campionato davanti a Roma e Inter. Inoltre, se in casa i tifosi disertano lo stadio per protesta, gli stessi sono presenti in maniera massiccia in trasferta influenzando il dato di diversi club ospitanti. La graduatoria, è bene ricordarlo, tiene conto dei posti venduti per ogni singola partita e non delle presenze effettive allo stadio, dato che non viene reso noto pubblicamente. Questo significa che potrà capitare di notare una disparità tra i numeri e le presenze sugli spalti, con alcune sfide durante l’anno (soprattutto in inverno, magari quelle meno blasonate) potrebbero raccogliere una fetta inferiore di pubblico. Dopo la dodicesima giornata la media supera di poco i 29.200 spettatori.