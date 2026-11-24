Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica-Roma, i sostenitori romanisti avrebbero aggredito il gruppo dei Torino Hooligans , la componente più intransigente della tifoseria granata. Lo scontro è avvenuto intorno alle 14 ed al termine i giallorossi si sarebbero impossessati di una sacca contenente felpe e magliette autoprodotte dal gruppo rivale .

Le trasferte dei tifosi di Roma e Torino potrebbero essere a rischio. La causa sono gli scontri avvenuti sabato scorso lungo l’autostrada A1, all’altezza dell’area di servizio Arno Est, in provincia di Arezzo. Gli incidenti hanno coinvolto circa 140 ultrà giallorossi , diretti a Parma per seguire la squadra in trasferta, e una settantina di tifosi del Torino , in viaggio verso Napoli.

Sull’accaduto stanno indagando le Digos di Roma, Torino, Parma e Firenze, che sono impegnate a ricostruire la dinamica degli incidenti e a identificare i responsabili. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’area di servizio sono già state acquisite dagli investigatori, mentre le riprese lungo l’autostrada hanno permesso di risalire alle targhe dei mezzi utilizzati. Quattro furgoni sono stati successivamente sequestrati all’aeroporto di Caselle.

Gli inquirenti stanno inoltre verificando gli eventuali accessi in ospedale per individuare possibili feriti. Secondo le prime ricostruzioni, i tifosi coinvolti negli scontri hanno deciso di non entrare negli stadi di Parma e Napoli in modo tale da non essere ripresi dalle telecamere di sicurezza.