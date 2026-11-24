Le forze di polizia di 11 Paesi hanno avviato un’operazione per risalire ai guadagni dei servizi illegali di streaming in Europa. L’obiettivo è seguire i pagamenti in criptovalute e individuare le persone e le organizzazioni che guadagnano dalla pirateria digitale. L’operazione, coordinata da Europol a Siviglia, in Spagna, si è svolta dal 16 al 20 novembre 2026. Durante i cinque giorni di attività, gli investigatori hanno collaborato con alcune delle principali società che operano nel settore delle criptovalute per ricostruire i movimenti di denaro legati ai servizi IPTV illegali.
l bilancio è di 57 servizi IPTV illegali bloccati e 321 siti web individuati per la diffusione non autorizzata di contenuti protetti da copyright. I siti registravano complessivamente oltre 7,3 milioni di visite all’anno. Le indagini hanno inoltre permesso di ricostruire transazioni in criptovalute per più di 26 milioni di euro.
Il giro d’affari delle IPTV illegali e il ruolo delle criptovalute
Con pochi euro al mese, i servizi IPTV illegali permettono di guardare migliaia di canali televisivi, partite ed eventi sportivi senza pagare i titolari dei diritti. Dietro questi abbonamenti si nasconde però un’attività molto redditizia. Secondo i dati dell’Audio-visual Anti-Piracy Alliance (AAPA), circa 60 milioni di persone in Europa utilizzano servizi IPTV non autorizzati.
Le conseguenze economiche sono importanti: le perdite per gli operatori legali sono stimate in 4,83 miliardi di euro all’anno, mentre i mancati introiti fiscali per i governi raggiungono altri 1,08 miliardi. I soldi guadagnati attraverso questi servizi vengono spostati tra conti, portafogli digitali e intermediari. Un sistema che rende più difficile capire chi gestisce queste attività e chi incassa realmente i profitti.
Le criptovalute sono sempre più utilizzate dai gestori delle IPTV illegali per ricevere i pagamenti e trasferire denaro anche tra Paesi diversi. Questo sistema, però, non impedisce alle autorità di seguire i movimenti. Durante l’operazione, gli investigatori hanno analizzato le transazioni sulle reti blockchain per trovare collegamenti tra i servizi IPTV, i portafogli digitali e le persone che li gestiscono. L’obiettivo non è quindi soltanto chiudere i siti e i servizi illegali, ma anche individuare i flussi di denaro che permettono a queste attività di continuare.
Bloccare una piattaforma infatti, non significa necessariamente fermare chi la gestisce. Per questo le indagini puntano a ricostruire i pagamenti, individuare i beneficiari e colpire le reti finanziarie che sostengono la pirateria.
Gli 11 Paesi coinvolti nell’operazione Europol
L’attività si è svolta presso la sede della Polizia nazionale spagnola a Siviglia e ha coinvolto circa 40 persone, tra cui 30 rappresentanti delle forze dell’ordine. Hanno partecipato Belgio, Bulgaria, Croazia, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna e Stati Uniti.
Europol ha coordinato il lavoro attraverso la propria Intellectual Property Crime Coordinated Coalition (IPC3), fornendo supporto alle indagini e facilitando lo scambio di informazioni tra le autorità. All’operazione hanno preso parte anche l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), INTERPOL, l’Audio-visual Anti-Piracy Alliance (AAPA) e le società Binance, Coinbase e Chainalysis.
Le informazioni raccolte saranno ora utilizzate per proseguire le indagini, individuare i responsabili, bloccare altri servizi illegali e rintracciare i patrimoni legati alle attività criminali.