Le forze di polizia di 11 Paesi hanno avviato un’operazione per risalire ai guadagni dei servizi illegali di streaming in Europa. L’obiettivo è seguire i pagamenti in criptovalute e individuare le persone e le organizzazioni che guadagnano dalla pirateria digitale. L’operazione, coordinata da Europol a Siviglia, in Spagna, si è svolta dal 16 al 20 novembre 2026. Durante i cinque giorni di attività, gli investigatori hanno collaborato con alcune delle principali società che operano nel settore delle criptovalute per ricostruire i movimenti di denaro legati ai servizi IPTV illegali.

l bilancio è di 57 servizi IPTV illegali bloccati e 321 siti web individuati per la diffusione non autorizzata di contenuti protetti da copyright. I siti registravano complessivamente oltre 7,3 milioni di visite all’anno. Le indagini hanno inoltre permesso di ricostruire transazioni in criptovalute per più di 26 milioni di euro.