Nuovo passo avanti per il futuro dello Stadio Olimpico Grande Torino. La Giunta comunale ha approvato oggi la delibera che dichiara il pubblico interesse della proposta presentata dal Torino del patron Urbano Cairo per la riqualificazione, la valorizzazione e la futura gestione dello stadio e anche del Centro Sportivo Robaldo. La proposta del club granata è stata depositata lo scorso 9 novembre e rientra in un progetto di partenariato pubblico-privato. L’obbiettivo principale della proposta è ammodernare e riqualificare i due impianti sportivi. Il piano riguarda investimenti a carico del Torino e la possibilità di ottenere un diritto di superficie di lunga durata, nell’ambito di un rapporto concessorio che potrebbe arrivare fino a 90 anni.

Stadio Olimpico e Robaldo: il progetto del Torino La dichiarazione di pubblico interesse rappresenta un passaggio importante per il progetto. La decisione della Giunta consente infatti di proseguire con gli approfondimenti progettuali, economici e amministrativi, prima di arrivare alla successiva procedura pubblica. Secondo quanto comunicato dal Comune, il soggetto che sarà incaricato della futura gestione dovrà farsi carico degli investimenti necessari per la riqualificazione e l’adeguamento degli impianti, oltre che delle spese di manutenzione e gestione. Le condizioni definitive saranno stabilite nelle prossime fasi della procedura. «Con questa deliberazione compiamo un altro passo concreto verso il futuro dello Stadio Olimpico Grande Torino – dichiara il sindaco Stefano Lo Russo – Dopo aver liberato lo stadio dalle ipoteche che per vent’anni ne avevano condizionato le prospettive, abbiamo lavorato per creare le condizioni di una sua valorizzazione strutturale. Oggi questo percorso entra in una fase nuova. Vogliamo costruire le condizioni per investimenti importanti, capaci di riqualificare lo stadio e il Robaldo, valorizzando due luoghi simbolici per il calcio e per la nostra città. Stiamo procedendo con determinazione e con la massima attenzione alla tutela dell’interesse pubblico, perché il nostro obiettivo è dare a Torino impianti moderni e una prospettiva solida per i prossimi decenni».