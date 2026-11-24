Nuovo passo avanti per il futuro dello Stadio Olimpico Grande Torino. La Giunta comunale ha approvato oggi la delibera che dichiara il pubblico interesse della proposta presentata dal Torino del patron Urbano Cairo per la riqualificazione, la valorizzazione e la futura gestione dello stadio e anche del Centro Sportivo Robaldo.
La proposta del club granata è stata depositata lo scorso 9 novembre e rientra in un progetto di partenariato pubblico-privato. L’obbiettivo principale della proposta è ammodernare e riqualificare i due impianti sportivi. Il piano riguarda investimenti a carico del Torino e la possibilità di ottenere un diritto di superficie di lunga durata, nell’ambito di un rapporto concessorio che potrebbe arrivare fino a 90 anni.
Stadio Olimpico e Robaldo: il progetto del Torino
La dichiarazione di pubblico interesse rappresenta un passaggio importante per il progetto. La decisione della Giunta consente infatti di proseguire con gli approfondimenti progettuali, economici e amministrativi, prima di arrivare alla successiva procedura pubblica.
Secondo quanto comunicato dal Comune, il soggetto che sarà incaricato della futura gestione dovrà farsi carico degli investimenti necessari per la riqualificazione e l’adeguamento degli impianti, oltre che delle spese di manutenzione e gestione. Le condizioni definitive saranno stabilite nelle prossime fasi della procedura.
«Con questa deliberazione compiamo un altro passo concreto verso il futuro dello Stadio Olimpico Grande Torino – dichiara il sindaco Stefano Lo Russo – Dopo aver liberato lo stadio dalle ipoteche che per vent’anni ne avevano condizionato le prospettive, abbiamo lavorato per creare le condizioni di una sua valorizzazione strutturale. Oggi questo percorso entra in una fase nuova. Vogliamo costruire le condizioni per investimenti importanti, capaci di riqualificare lo stadio e il Robaldo, valorizzando due luoghi simbolici per il calcio e per la nostra città. Stiamo procedendo con determinazione e con la massima attenzione alla tutela dell’interesse pubblico, perché il nostro obiettivo è dare a Torino impianti moderni e una prospettiva solida per i prossimi decenni».
Il progetto riguarda anche il Robaldo, centro sportivo destinato a svolgere un ruolo importante per le attività del settore giovanile granata. «È un risultato importante, frutto di un lavoro che abbiamo portato avanti con continuità e con atti concreti – sottolinea l’assessore allo Sport Domenico Carretta – Il progetto riguarda lo stadio, ma anche il Robaldo, con l’obiettivo di costruire un sistema di impianti sportivi moderno, funzionale e capace di sostenere l’attività calcistica a tutti i livelli, a partire dal settore giovanile. La nostra priorità è accompagnare questo percorso garantendo la continuità delle attività sportive, la qualità degli interventi e la piena valorizzazione di un patrimonio importante per tutta la città».
I prossimi passi per lo stadio del Torino
L’amministrazione comunale intende accelerare l’iter anche attraverso un emendamento al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, allegato al Bilancio di previsione attualmente all’esame del Consiglio comunale. La modifica permetterebbe di inserire i due impianti in relazione alla prospettata costituzione del diritto di superficie.
Un altro passaggio riguarda la concessione attualmente in vigore, in scadenza il 31 dicembre 2026. Per garantire al club la possibilità di disputare le partite, la delibera prevede che il Torino FC possa continuare a utilizzare temporaneamente lo Stadio Olimpico Grande Torino anche dopo tale data. È necessario però un apposito provvedimento seguendo le condizioni che saranno definite dagli uffici comunali.
Il percorso proseguirà ora con gli approfondimenti progettuali ed economico-finanziari, gli ulteriori passaggi negli organi comunali e la successiva procedura di evidenza pubblica. In tutto questo vanno tenute da conto possibili sviluppi sul piano societario, come ammesso dallo stesso Cairo, che potrebbero portare alla cessione del Torino, che con uno stadio e un centro sportivo nuovi avrebbe tutto un altro appeal sul mercato.