Il futuro di Enrico Mentana torna di forte attualità. Dopo alcune settimane di silenzio, il noto conduttore televisivo sembra aver deciso il suo futuro. Infatti, Mentana è in procinto di passare da La7 , dove dal 2010 è direttore e conduttore del telegiornale, a Sky e più precisamente a Tv8 .

Nelle scorse settimane lo stesso Mentana aveva scritto sui suoi profili social in merito al suo futuro professionale: «Io capisco che è colpa mia, sono io che ho annunciato l’addio a fine anno al Tg La7, e poi che non tornerò nei tg in cui sono già stato a lungo (Tg1, 9 anni; Tg5, 13 anni, ndr), perché mi piace cimentarmi con imprese nuove. Ma ogni giorno qualcuno che si battezza “informato” rivela dove andrò e a fare cosa, ed è sempre un posto diverso».

«Allora, facciamo un’operazione di pulizia: non è un segreto che ho ricevuto in questi mesi proposte che mi hanno lusingato dai vertici dei principali gruppi televisivi (quattro su sei, per amor di verità non ho ricevuto offerte da Discovery né rilanci da La7). Voglio portare a compimento il lavoro che sto svolgendo da ormai 16 anni e poi comunicherò la mia decisione, che non ho ancora preso», ha concluso Mentana.