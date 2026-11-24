Il futuro di Enrico Mentana torna di forte attualità. Dopo alcune settimane di silenzio, il noto conduttore televisivo sembra aver deciso il suo futuro. Infatti, Mentana è in procinto di passare da La7, dove dal 2010 è direttore e conduttore del telegiornale, a Sky e più precisamente a Tv8.
Mentana passerebbe così all’emittente in chiaro della galassia Sky per diventare il nuovo direttore del Tg di Tv8. Inoltre, gli verrebbe affidato anche un programma di approfondimento che andrebbe a fare controprogrammazine a Lilli Gruber in onda proprio su La7 con Otto e Mezzo.
Nelle scorse settimane lo stesso Mentana aveva scritto sui suoi profili social in merito al suo futuro professionale: «Io capisco che è colpa mia, sono io che ho annunciato l’addio a fine anno al Tg La7, e poi che non tornerò nei tg in cui sono già stato a lungo (Tg1, 9 anni; Tg5, 13 anni, ndr), perché mi piace cimentarmi con imprese nuove. Ma ogni giorno qualcuno che si battezza “informato” rivela dove andrò e a fare cosa, ed è sempre un posto diverso».
«Allora, facciamo un’operazione di pulizia: non è un segreto che ho ricevuto in questi mesi proposte che mi hanno lusingato dai vertici dei principali gruppi televisivi (quattro su sei, per amor di verità non ho ricevuto offerte da Discovery né rilanci da La7). Voglio portare a compimento il lavoro che sto svolgendo da ormai 16 anni e poi comunicherò la mia decisione, che non ho ancora preso», ha concluso Mentana.
Inoltre, nel valzer dei direttori dei quotidiani, si avvicina alla fine la direzione di Luciano Fontana al Corriere della Sera con l’editore Urbano Cairo, patron anche del Torino, pronto ad affidare l’incarico a Stefano Barigelli, attualmente direttore della Gazzetta dello Sport. Barigelli è direttore del quotidiano sportivo da sei anni, mentre Fontana dirige il Corriere della Sera dal 1° maggio 2015.
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