L’iniziativa coinvolge quindi diverse attività, con agevolazioni pensate sia per chi vuole seguire i bianconeri all’ Allianz Stadium sia per chi vuole sostenere la società acquistando il merchandising .

Juventus, tutte le offerte della Black Friday Week

Tra le promozioni c’è quella dedicata alla B&W Membership, con uno sconto del 20%. L’acquisto della membership permette di ottenere dei vantaggi sui biglietti, sconti ufficiali ed eventi esclusivi. È inoltre possibile ricevere una sciarpa ricamata con il Welcome Pack in edizione limitata, riservata ai member e senza costi di spedizione.

Ulteriore sconto anche su Juventus-Genoa in programma il 17 gennaio 2026. La Juventus ha previsto uno sconto del 30% sui biglietti il match, con la possibilità di acquistare fino a quattro tagliandi. La promozione parte da 20 euro e riguarda i settori disponibili, fino a esaurimento dei posti. Le offerte coinvolgono anche lo Juventus Museum e le visite all’Allianz Stadium. In particolare è previsto uno sconto del 30% sui Museum Tour e Stadium Tour, per conoscere meglio la storia e la casa del club bianconero.

La Black Friday Week guarda anche ai tifosi più giovani. Per i Summer Camp Juventus è previsto uno sconto fino a 100 euro, con la possibilità di acquistare anche una Training Experience. Infine, spazio al merchandising del club. Sullo store online sarà possibile acquistare la maglia Home con uno sconto del 20% dal 27 al 30 novembre.