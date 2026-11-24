Entra nel vivo la corsa alla presidenza della FIGC. A meno di tre settimane dall’assemblea elettiva del prossimo 14 dicembre, Giovanni Malagò e Adriano Galliani – come raccontato da Calcio e Finanza nell’editoriale del weekend – sono al lavoro per allargare il fronte dei rispettivi sostenitori, in attesa che anche le componenti del calcio italiano che non si sono ancora ufficialmente schierate prendano una posizione. L’attuale commissario della Federcalcio, che ha ottenuto l’appoggio di undici società di Serie A per la propria candidatura, deve fare i conti con il cambio di posizione delle associazioni di calciatori e allenatori, che rispetto alle elezioni dello scorso giugno hanno scelto di sostenere Galliani.
Come riportato dal Quotidiano Sportivo, l’ex amministratore delegato di Milan e Monza, che ha prospettato un mandato biennale alla guida della Federazione, sta lavorando lontano dai riflettori, incontrando quotidianamente i dirigenti delle società calcistiche. Tra i suoi sostenitori figura anche il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, il cui nome circola già in prospettiva per la presidenza federale tra due anni, al pari di quello dell’attuale numero uno della Lega Pro Matteo Marani.
Secondo le ricostruzioni del quotidiano sulle intenzioni di voto, Galliani potrebbe contare attualmente sul 42% delle preferenze complessive, contro il 28% di Malagò. Si tratta di indicazioni, considerando anche il peso delle componenti che devono ancora sciogliere le riserve. Nelle prossime settimane sono in programma due appuntamenti importanti per entrambi i candidati. Il 30 novembre Malagò e Galliani incontreranno separatamente a Milano i presidenti delle società di Serie B, mentre il 4 dicembre sarà la volta dei club di Serie C, presso la sede della Lega Pro a Firenze.
A fare la differenza sarà soprattutto la posizione della Lega Nazionale Dilettanti, guidata da Giancarlo Abete. Le tre leghe che non hanno ancora ufficialmente preso posizione rappresentano complessivamente il 52% del peso elettorale, così suddiviso:
- Lega Nazionale Dilettanti: 34%;
- Lega Pro: 12%;
- Lega Serie B: 6%.
La presenza di due candidati di primo piano rappresenta per il movimento dilettantistico un’opportunità per ottenere garanzie e impegni su alcune delle principali problematiche che interessano le società. Tra i temi sul tavolo del confronto figurano l’attività di base, la formazione degli allenatori, la semplificazione burocratica, i premi di formazione e gli investimenti nell’impiantistica sportiva.