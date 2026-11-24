Entra nel vivo la corsa alla presidenza della FIGC. A meno di tre settimane dall’assemblea elettiva del prossimo 14 dicembre, Giovanni Malagò e Adriano Galliani – come raccontato da Calcio e Finanza nell’editoriale del weekend – sono al lavoro per allargare il fronte dei rispettivi sostenitori, in attesa che anche le componenti del calcio italiano che non si sono ancora ufficialmente schierate prendano una posizione. L’attuale commissario della Federcalcio, che ha ottenuto l’appoggio di undici società di Serie A per la propria candidatura, deve fare i conti con il cambio di posizione delle associazioni di calciatori e allenatori, che rispetto alle elezioni dello scorso giugno hanno scelto di sostenere Galliani.

Come riportato dal Quotidiano Sportivo, l’ex amministratore delegato di Milan e Monza, che ha prospettato un mandato biennale alla guida della Federazione, sta lavorando lontano dai riflettori, incontrando quotidianamente i dirigenti delle società calcistiche. Tra i suoi sostenitori figura anche il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, il cui nome circola già in prospettiva per la presidenza federale tra due anni, al pari di quello dell’attuale numero uno della Lega Pro Matteo Marani.