Come riportato da L’Arena, circa un centinaio di persone tra residenti e commercianti ha partecipato a un’assemblea pubblica organizzata dal senatore di Fratelli d’Italia Matteo Gelmetti . «Senza simboli di partito, ma con la sola volontà di capire le aspettative di chi vive e lavora in questa zona su un progetto di cui abbiamo letto sui giornali, senza però sapere direttamente e di preciso dal Comune che cosa si intenda fare», ha spiegato.

Il futuro dello stadio Bentegodi continua a far discutere a Verona. Mentre il Comune lavora al progetto per la realizzazione di un nuovo impianto , i residenti e commercianti iniziano a porsi domande sulle possibili conseguenze che la demolizione dello stadio attuale potrebbe avere sulla zona. L’idea alternativa è quella di recuperare la struttura e darle una nuova funzione, mettendola a disposizione della comunità.

È stato tenuto anche un convegno «Città Stadio», organizzato pochi giorni prima all’università. Durante l’evento architetti e urbanisti si sono confrontati sul rapporto tra gli impianti sportivi e le città. In quell’occasione è stata ripercorsa anche la storia del Bentegodi, nato in un’area che all’epoca era fuori dal centro abitato. Nel dopoguerra infatti, lo stadio venne trasferito da piazza Cittadella a quella che allora era ancora campagna e che oggi è diventata il quartiere Stadio.

I dubbi sulla demolizione del Bentegodi

A preoccupare maggiormente i cittadini della zona sono i lavori necessari per abbattere l’attuale impianto. Gelmetti ha sottolineato soprattutto i tempi e le conseguenze che il cantiere potrebbe avere sulla vita del quartiere.

«Eliminare oggi il Bentegodi significa demolire 40mila metri cubi di cemento, senza neppure calcolare le bonifiche che si renderanno necessarie. Per almeno due anni il sito dello stadio sarà una vera e propria discarica, con il passaggio stimato di oltre 10mila autocarri per movimentare e trasportare le macerie. È un aspetto che residenti e commercianti devono conoscere, soprattutto chi ha un’attività su piazzale Olimpia: per un lungo periodo si troverà in una zona di fatto off limits, dove sarà difficilissimo lavorare e dove non si potrà tenere il mercato rionale». Un intervento di queste dimensioni rischierebbe quindi di incidere anche sulle attività commerciali e sul mercato di zona, con disagi che potrebbero durare per diversi anni.