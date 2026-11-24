Preso atto della rinuncia da parte del senatore di Forza Italia e della conseguente accettazione della stessa da parte della FIGC, il Tribunale Federale Nazionale ha dichiarato estinto il procedimento, disponendo la compensazione delle spese, come emerge dalla decisione pubblicata nella giornata odierna.

Si chiude definitivamente uno dei fronti aperti sul piano della giustizia sportiva in vista delle elezioni per la presidenza della FIGC , in programma il prossimo 14 dicembre. Adriano Galliani ha rinunciato nel merito al ricorso presentato contro la costituzione della commissione incaricata di verificare le candidature alla presidenza e al Consiglio federale della Federcalcio.

La commissione, coordinata dal generale Vincenzo Parrinello e composta anche da Antonio Di Sebastiano e Ilaria Gioia, era stata nominata dallo stesso Malagò, candidato alla presidenza della Federcalcio in contrapposizione a Galliani. Il ricorso riguardava anche tutti gli atti connessi alla costituzione della commissione, compresi eventuali verbali, pareri e determinazioni adottati in relazione alle candidature.

Il ricorso di Galliani aveva ad oggetto la richiesta di annullamento del comunicato ufficiale numero 25 del 2 novembre 2026, con cui il commissario straordinario della FIGC, Giovanni Malagò , aveva deliberato la costituzione della commissione incaricata di verificare le candidature in vista dell’assemblea federale elettiva.

Già in occasione dell’udienza del 13 novembre, Galliani aveva rinunciato, per il tramite del proprio legale, all’istanza cautelare con cui aveva chiesto la sospensione dell’efficacia del provvedimento. Il Tribunale aveva quindi fissato per il 24 novembre l’udienza per la discussione nel merito del ricorso.

La successiva rinuncia anche al ricorso nel suo complesso ha portato all’estinzione del procedimento, senza che il Tribunale Federale Nazionale si sia pronunciato nel merito delle contestazioni sollevate da Galliani. Si chiude così il contenzioso relativo alla costituzione della commissione elettorale, mentre prosegue il confronto tra i due candidati per ottenere il sostegno delle componenti federali che non hanno ancora ufficialmente espresso una preferenza in vista del voto del 14 dicembre.