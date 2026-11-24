Ma dove vedere Manchester City Napoli in tv e streaming? La partita sarà trasmessa in diretta su Sky , che detiene i diritti di trasmissione della quasi totalità degli incontri della Champions League 2026/27.

La partita avrà un significato particolare per Kevin De Bruyne , pronto a tornare all’Etihad, ma questa volta da avversario. Il centrocampista belga ha vestito la maglia del Manchester City per dieci stagioni e con i Citizens ha conquistato anche la Champions League nel 2023 , completando il Treble. Questa volta proverà a mettere il proprio talento al servizio di Massimiliano Allegri contro quella che per anni è stata casa sua.

Le due squadre arrivano all’appuntamento con obiettivi diversi: gli inglesi occupano il settimo posto in classifica con 9 punti, mentre gli azzurri sono più indietro, al 27° posto con appena 3 punti raccolti nelle prime quattro gare. Il Napoli deve quindi rilanciare il proprio percorso nella competizione e riscattarsi dopo la sconfitta contro il Porto.

La UEFA Champions League 2026/27 torna protagonista martedì 24 novembre con la quinta giornata della fase campionato. Tra le formazioni italiane impegnate nella competizione ci sarà il Napoli , che affronterà in trasferta il Manchester City all’Ethiad Stadium di Manchester. Il calcio d’inizio della sfida è fissato per le ore 21.00.

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Manchester City Napoli dove vederla in tv – La Champions League è su Sky

La sfida tra Manchester City e Napoli sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252, come indicato dalla programmazione dell’emittente. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00, con telecronaca affidata a Federico Zancan, affiancato da Riccardo Montolivo al commento tecnico.

La pay-tv di Comcast trasmette in esclusiva 185 delle 203 partite della UEFA Champions League 2026/27, accompagnando gli appassionati lungo tutta la stagione europea, dalla fase campionato agli incontri a eliminazione diretta, fino alla finale in programma il 5 giugno 2027 allo stadio Metropolitano di Madrid.

La programmazione di Sky comprende le sfide delle quattro formazioni italiane impegnate nella competizione – Inter, Napoli, Roma e Como – oltre ai principali incontri tra le grandi squadre europee. L’offerta è arricchita da approfondimenti, analisi, interviste e collegamenti dagli stadi, oltre alla possibilità di seguire più incontri contemporaneamente attraverso Diretta Gol.

La copertura delle competizioni UEFA comprende inoltre tutte le partite di Europa League e Conference League, confermando Sky come uno dei principali punti di riferimento per seguire il calcio europeo.

Manchester City Napoli dove vederla in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Manchester City Napoli sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky.

Per accedere alla trasmissione sarà sufficiente utilizzare l’applicazione Sky Go, disponibile sui dispositivi compatibili, tra cui smartphone, tablet e computer, effettuando l’accesso con le proprie credenziali.

In questo modo sarà possibile seguire la partita anche lontano dal televisore, senza perdere gli appuntamenti della Champions League.

Manchester City Napoli dove vederla in tv e streaming gratis

Manchester City Napoli non sarà trasmessa gratuitamente in diretta televisiva. La sfida sarà infatti riservata agli abbonati Sky, così come gli altri incontri delle squadre italiane trasmessi dall’emittente nella Champions League 2026/27.

La programmazione in chiaro riguarda invece una selezione di incontri tra formazioni straniere, con una partita per giornata. Per seguire il Napoli in diretta sarà quindi necessario disporre di un abbonamento Sky con il pacchetto sportivo previsto.