Si scalda la partita per i diritti televisivi dei Mondiali di calcio del 2030 negli Stati Uniti. La FIFA ha deciso di procedere con un secondo round di offerte, con l’obiettivo di alimentare la concorrenza tra i principali operatori interessati a trasmettere la prossima edizione della Coppa del Mondo, in programma principalmente in Spagna, Portogallo e Marocco e alcune partite in Argentina, Uruguay e Paraguay per celebrare il centenario della prima edizione assoluta della competizione iridata.
Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Guardian, Netflix avrebbe presentato l’offerta più elevata entro la scadenza della scorsa settimana, superando sia la proposta di Amazon sia quella congiunta di Fox Sports e Univision, emittente statunitense in lingua spagnola. La piattaforma di streaming sarebbe dunque in pole position, ma la FIFA avrebbe invitato gli operatori a rilanciare nel tentativo di massimizzare gli incassi.
Per la prima volta, la federazione internazionale ha scelto di commercializzare congiuntamente i diritti televisivi in lingua inglese e in lingua spagnola per il mercato statunitense, puntando a incassare tra 1,5 e 2 miliardi di dollari. Si tratterebbe di una crescita significativa rispetto all’edizione del 2026, per la quale la FIFA aveva ricevuto 485 milioni di dollari da Fox e 600 milioni da Telemundo, per un totale di 1,085 miliardi di dollari.
L’obiettivo della FIFA è dunque quello di incrementare gli introiti derivanti dalla commercializzazione dei diritti negli Stati Uniti di una percentuale compresa tra il 38% e l’84%. Nonostante gli ascolti e i ricavi record registrati in occasione dell’ultima edizione della Coppa del Mondo, tuttavia, diversi importanti operatori hanno scelto di non presentare offerte nella prima fase della gara. Tra questi figurano ESPN, Apple, DAZN, YouTube, Skydance e NBCUniversal.
A pesare sulla decisione potrebbe essere stata anche la questione del fuso orario, meno favorevole per il pubblico statunitense rispetto all’edizione casalinga del 2026. A questo si aggiunge la capacità di investimento di Netflix, che ha già acquisito i diritti televisivi negli Stati Uniti dei Mondiali femminili del 2027 e del 2031.
Dal canto suo, Fox appare intenzionata a mantenere i diritti della competizione dopo gli ottimi risultati in termini di ascolti ottenuti la scorsa estate. La finale tra Spagna e Argentina è stata seguita complessivamente da 51,6 milioni di spettatori negli Stati Uniti, mentre altre cinque partite hanno registrato un pubblico medio superiore ai 20 milioni. La proposta congiunta di Fox e Univision consentirebbe di mantenere la Coppa del Mondo integralmente sulla televisione in chiaro, con la seconda emittente che prenderebbe il posto di Telemundo per le trasmissioni in lingua spagnola.
In caso di successo, invece, Netflix potrebbe decidere di concedere in sublicenza parte degli incontri, come già avvenuto dopo l’acquisizione dei diritti dei Mondiali del 2030 nel territorio spagnolo. A differenza di quanto accade in diversi Paesi europei, tuttavia, negli Stati Uniti non esistono disposizioni normative che impongano alla piattaforma di garantire la trasmissione in chiaro di alcune partite della competizione.