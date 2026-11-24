Si scalda la partita per i diritti televisivi dei Mondiali di calcio del 2030 negli Stati Uniti. La FIFA ha deciso di procedere con un secondo round di offerte, con l’obiettivo di alimentare la concorrenza tra i principali operatori interessati a trasmettere la prossima edizione della Coppa del Mondo, in programma principalmente in Spagna, Portogallo e Marocco e alcune partite in Argentina, Uruguay e Paraguay per celebrare il centenario della prima edizione assoluta della competizione iridata.

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Guardian, Netflix avrebbe presentato l’offerta più elevata entro la scadenza della scorsa settimana, superando sia la proposta di Amazon sia quella congiunta di Fox Sports e Univision, emittente statunitense in lingua spagnola. La piattaforma di streaming sarebbe dunque in pole position, ma la FIFA avrebbe invitato gli operatori a rilanciare nel tentativo di massimizzare gli incassi.