Una decisione che arriva dopo mesi di protesta e di assenza dagli spalti , con la Curva Nord che ha scelto di restare fuori dallo stadio per contestare la gestione della società. I tifosi, infatti, hanno boicottato anche eventi importanti, come il derby contro la Roma e la semifinale di Coppa Italia. Il sostegno però, non è mancato nelle trasferte: i settori ospiti sono stati sempre riempiti dai tifosi biancocelesti che hanno sostenuto la squadra nel percorso che li ha portati in vetta alla classifica di Serie A. Il ritorno, però, non rappresenta un passo indietro né tantomeno la fine della contestazione nei confronti del presidente Claudio Lotito .

Lazio, la Curva Nord annuncia il ritorno all’Olimpico

Nel comunicato diffuso il 24 novembre, i gruppi del tifo organizzato hanno spiegato le ragioni della scelta, sottolineando la volontà di tornare a sostenere la squadra anche in vista del derby contro la Roma del 13 dicembre.

«A dicembre abbiamo deciso di regalarci un mese intero di Lazio», si legge nella nota. La presenza sugli spalti partirà proprio dalla partita contro l’Atalanta, Una scelta fatta anche per i giocatori, ma soprattutto per i tifosi che in questi mesi hanno aderito alla protesta: «Per lui, per la squadra, ma soprattutto per tutti quei bambini e tifosi che hanno aderito alla protesta allontanandosi dallo stadio, a quelli che non sono riusciti ad acquistare il biglietto per il derby ed a tutti i laziali che soffrono lontano dalla propria amata Lazio, abbiamo deciso rendere omaggio entrando il 6 dicembre alla partita Lazio-Atalanta».

Nel comunicato viene riconosciuto anche il sostegno all’allenatore Gattuso e della squadra. «Poche eccezioni si sono distinte, tra tutti sicuramente ci sono mister Gattuso, che più volte ha ribadito di capire ed accettare la nostra decisione esprimendo però il “sogno” di vedere lo Stadio Olimpico pieno della sua gente, e la sua squadra (plasmata ad immagine e somiglianza del mister) che ad ogni trasferta è venuta sotto il settore ospite a prendersi il meritato applauso e sappiamo che ci sono vicini!».