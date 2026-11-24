La protesta contro Claudio Lotito non si ferma, ma a dicembre la Curva Nord della Lazio ha deciso ritornare allo Stadio Olimpico partendo dalla sfida contro l’Atalanta, in programma il prossimo 6 dicembre, dando vita a quello che hanno definito un «mese di lazialità».
Una decisione che arriva dopo mesi di protesta e di assenza dagli spalti, con la Curva Nord che ha scelto di restare fuori dallo stadio per contestare la gestione della società. I tifosi, infatti, hanno boicottato anche eventi importanti, come il derby contro la Roma e la semifinale di Coppa Italia. Il sostegno però, non è mancato nelle trasferte: i settori ospiti sono stati sempre riempiti dai tifosi biancocelesti che hanno sostenuto la squadra nel percorso che li ha portati in vetta alla classifica di Serie A. Il ritorno, però, non rappresenta un passo indietro né tantomeno la fine della contestazione nei confronti del presidente Claudio Lotito.
Lazio, la Curva Nord annuncia il ritorno all’Olimpico
Nel comunicato diffuso il 24 novembre, i gruppi del tifo organizzato hanno spiegato le ragioni della scelta, sottolineando la volontà di tornare a sostenere la squadra anche in vista del derby contro la Roma del 13 dicembre.
«A dicembre abbiamo deciso di regalarci un mese intero di Lazio», si legge nella nota. La presenza sugli spalti partirà proprio dalla partita contro l’Atalanta, Una scelta fatta anche per i giocatori, ma soprattutto per i tifosi che in questi mesi hanno aderito alla protesta: «Per lui, per la squadra, ma soprattutto per tutti quei bambini e tifosi che hanno aderito alla protesta allontanandosi dallo stadio, a quelli che non sono riusciti ad acquistare il biglietto per il derby ed a tutti i laziali che soffrono lontano dalla propria amata Lazio, abbiamo deciso rendere omaggio entrando il 6 dicembre alla partita Lazio-Atalanta».
Nel comunicato viene riconosciuto anche il sostegno all’allenatore Gattuso e della squadra. «Poche eccezioni si sono distinte, tra tutti sicuramente ci sono mister Gattuso, che più volte ha ribadito di capire ed accettare la nostra decisione esprimendo però il “sogno” di vedere lo Stadio Olimpico pieno della sua gente, e la sua squadra (plasmata ad immagine e somiglianza del mister) che ad ogni trasferta è venuta sotto il settore ospite a prendersi il meritato applauso e sappiamo che ci sono vicini!».
Prosegue la protesta contro Lotito
I gruppi organizzati hanno voluto precisare che il ritorno all’Olimpico non rappresenta un passo indietro nella protesta contro la società. Nel comunicato, la Curva Nord fa riferimento anche al pacchetto scontato per tre partite proposto dalla società, sottolineando come la decisione di tornare allo stadio non sia legata a iniziative commerciali.
«Non ne facciamo una questione economica, la sortita del pack scontato per tre partite non ha avuto gli effetti desiderati dall’ufficio marketing, la nostra passione non si compra con gli sconti, la nostra fede non è un prodotto da supermercato, scegliamo noi quando entrare, riprovateci …sarete più fortunati!».
Un messaggio chiaro, accompagnato dalla conferma che la protesta continuerà secondo le modalità adottate finora: «Si continuerà a presenziare solo in trasferta ed ai derby e poi, se e quando lo vogliamo tutti noi, sceglieremo (forse) qualche altra giornata di lazialità».
La posizione dei tifosi nei confronti della dirigenza rimane quindi invariata. Nel comunicato viene ribadita la necessità di un cambiamento alla guida della società: «Il nostro giudizio completamente negativo su comportamenti del signor Lotito, della gestione vergognosa ed approssimativa della prima società della Capitale, ci fanno restare fermi nella convinzione che un cambio sia urgente per stare al passo con quel mondo del calcio che viaggia ad una velocità tripla rispetto alla nostra Lazio».
La Curva Nord invita infine tutti i sostenitori a partecipare al mese di dicembre, senza dimenticare chi in questi mesi ha scelto di restare lontano dallo stadio: «Portate i bambini, mettetegli una bandiera in mano ed una sciarpa al collo e ditegli che per Natale ci regaliamo tutti un dicembre da laziali con quattro partite che ci riossigeneranno fino al derby di ritorno!».